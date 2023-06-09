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【夏日好去處】法國的小鎮現MOKO新世紀廣場 大派雪糕優惠劵及雙人來回法國機票 !

理財智慧 16:24 2023/06/09

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Häagen-Daz由今日起至6月18日在MOKO新世紀廣場舉辦「A Spoonful of Macaron」期間限定活動，把法國的小鎮大街帶到香港，場內設有四大互動專區和限定禮遇。

另外，Häagen-Dazs即將推出IG filter小遊戲，預測你是哪種口味的法式馬卡龍雪糕，完成遊戲後，只需上載到個人社交平台的IG story，標示@haagendaz_hong_kong 及 #ASpoonfulofMacaron，即可獲得限時優惠券，以優惠價購買馬卡龍雪糕系列家庭裝或士多啤梨紅桑子馬卡龍脆皮雪糕批；而回答簡單問題後，更有機會獲得豐富獎品，包括雙人來回巴黎機票（名額1名）、Trip.com 1,000元禮券（名額10名）以及Häagen-Dazs50元電子券（名額200名）。

Häagen-Dazs™「A Spoonful of Macaron」

日期：    6月9日至6月18日

時間：    上午11時至晚上9時

地點：    旺角太子道西193號 MOKO新世紀廣場MTR樓層中庭

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責任編輯：陳玉蓮

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