【大行報告】里昂：嘉里建設今年開局不俗 料受惠「高才通」及旅客增加

里昂表示，嘉里建設（00683）今年開局不俗，預料首五個月集團在港合約銷售額達15.5億元，並相信其奢侈項目Mont Verra將受惠於旅客數目增加及「高才通」計劃。



【同場加映】溫股知新：內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

該行 將公司今年及明年盈利預測分別下調2.5%及4.4%，並將其目標價由25.9元下調至24.3元，考慮股價已過度調整，維持其評級為「買入」。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

里昂又指，即使部分投資者關注集團或會股權融資或股息削減，以支持潛在收購價值200億元位於上海的地塊，但相信上述兩項財務上舉動不太可能發生，主要因公司的物業經常性租金收入及合同銷售渠道強大。

【同場加映】青姐話：熊仔披牛皮 好友米亂嚟

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛