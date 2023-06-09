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【AI爭議】日本發布《知識產權戰略計劃2023》　聚焦生成式AI侵權界定

科技 17:00 2023/06/09

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日本首相岸田文雄提到，政府已認識到必須對相關問題有「快速靈活的反應」。（法新社）

日本社會對生成式AI的版權爭議十分關注，早前集英社就以「沒有充分考慮版權風險」為由，停售了首部由生成式AI 創作的模特兒寫真集。日本政府今（9日）發布《知識產權戰略計劃2023》，並將聚焦生成式AI侵權界定的問題。

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日本首相岸田文雄表示，為促進負責任和可信賴的AI，日本政府將著手討論相關法律問題及考慮必要的措施，包括處理版權侵權等特定風險。

《知識產權戰略計劃2023》顯示，關於生成式AI與知識產權的關係，重點在於「要適當地應對外界擔憂和潛在風險，以促進生成式AI 的開發、提供和使用」。岸田文雄亦提到，日本政府已認識到必須對相關問題有「快速靈活的反應」。

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至於生成式AI的侵權界定，首要明確3大概念問題。第一，用戶需要為AI作品的生成作出多少貢獻，才能認定該作品為受版權保護的原創作品？其次要考慮的是，與原作的相似程度要達到多少，才能認定為存在著作權侵權行為？最後，在2018年修定的《著作權法》第30-4條，提出的「不合理地損害版權所有者的利益」該如何理解？

責任編輯：陳卓賢

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