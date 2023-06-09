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【大行報告】摩通：中港開放及經濟復甦利好下半年 港銀股首選中銀香港及恒生

股樓投資 21:49 2023/06/09

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摩根大通表示，若美聯儲在下半年不減息，2023財年港銀股的淨息差和淨利息收入將保持增長。雖然港銀貸款增長和手續費收入勢頭依然疲弱，但香港和中國重新開放及經濟復甦在下半年將為行業帶來利好因素。該行認為，由於中國商業不動產敞口的資產質量問題消退，信貸成本及資產質量的壓力得以緩解。該行首選中銀香港（02388）及恒生（00011）。

 

 

【同場加映】溫股知新：內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

 

該行料中銀香港於2023財年將錄得雙位數盈利增長，目前的估值意味著其仍擁有具吸引力的風險回報。另外，其穩固的資本狀況將可帶來較每股盈利增長更高的股息增長。

 

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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摩通亦預計恒生於2023財年將在資產質量下降和PPOP（撥備前經營盈利）增長勢頭改善的支持下，出現盈利反彈和有良好的股息收益率，而其2022財年的每股派息亦優於預期。

 

【同場加映】青姐話：熊仔披牛皮 好友米亂嚟

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【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

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記者：鄭昊彤

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港股 恒生銀行（00011） 大行報告 中銀香港（02388）

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