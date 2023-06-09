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【券商點睇】廣告業務逐漸修復 關注嗶哩嗶哩暑期新遊戲上線

股樓投資 18:01 2023/06/09

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第一上海表示，嗶哩嗶哩（09626）廣告業務逐漸修復，大會員人數同比持平。今年一季度廣告收入同比增長22.2%達12.7億元（人民幣，下同），其中效果廣告收入同比增長近50%。得益於直播業務的增長，一季度增值服務收入同比增加5.1%，月活躍主播數同比增長34%，直播付費用戶數量同比增長15%。一季度大會員人數達2020萬，同比增長0.5%，其中80%來自年度會員或自動續訂用戶。

 

【同場加映】溫股知新：內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

該行亦表示關注公司暑期新遊上線，指公司一季度遊戲收入11.3億元，同比下降16.6%，主要因缺乏新遊戲上線。公司後續遊戲儲備包括8款國內游戲及5款海外遊戲，暑期將上線代理遊戲《閃耀!優俊少女》以及自研遊戲《搖光錄》和《斯露德》。聯運遊戲《崩壞：星穹鐵道》以及《重返未來：1999》均有較高下載量。
 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

    點擊圖片放大
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該行預計嗶哩嗶哩2023-2025各年收入為237億、278億及315億元，三年CAGR為10.6%；歸母淨利潤-37億、-9億及6億元，淨利潤率為-15.8%、-3.3%及1.8%。考慮到公司毛利率的提升，取加權平均資本成本（WACC）為12%，折現到2023年的目標價為180.33元，對比當前股價仍有46.49%的增長空間，並維持「買入」評級。嗶哩嗶哩周五（9日）收報129.9元，升4.6%。

 

【同場加映】青姐話：熊仔披牛皮 好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

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記者：鄭昊彤

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