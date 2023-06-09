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【內銀減息】股份制銀行據報6.12起調低存款利率 內媒：大型內銀3厘存款產品近絕跡
股市 15:34 2023/06/09
繼大型國有內銀下調活期和較長年期存款利率後，內地傳媒引述行業消息指，多家股份制銀行下周一（6月12日）將調低部分期限的存款利率，包括掛牌利率以至定期存款產品利率，下調幅度或達0.15厘。
報道引述匿名股份制銀行內部人士指，當前10年期國債利率已經降至2.7厘左右，存款利率跟隨下調勢在必行。
6大國有內銀於周四（6月8日）起下調掛牌利率，連帶其他存款產品收息率都下跌。
報道指，在最新行動前，仍有國有大型銀行為3年期整存整取存款產品提供3厘年利率回報，但最新已降至2.85厘，而5年期同類產品利率就由3.05厘降至2.9厘，雖仍較掛牌利率高出約0.4厘，但反映國有銀行存款利率進入「2時代」。
國有內銀最新掛牌利率變動
|年期
|原有息率
|最新息率
|3個月
|1.25厘
|1.25厘
|6個月
|1.45厘
|1.45厘
|1年期
|1.65厘
|1.65厘
|2年期
|2.15厘
|2.05厘
|3年期
|2.60厘
|2.45厘
|5年期
|2.65厘
|2.50厘
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編輯：麥德銘
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