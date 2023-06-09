▲ 【內銀減息】股份制銀行據報6.12起調低存款利率 內媒：大型內銀3厘存款產品近絕跡

繼大型國有內銀下調活期和較長年期存款利率後，內地傳媒引述行業消息指，多家股份制銀行下周一（6月12日）將調低部分期限的存款利率，包括掛牌利率以至定期存款產品利率，下調幅度或達0.15厘。

報道引述匿名股份制銀行內部人士指，當前10年期國債利率已經降至2.7厘左右，存款利率跟隨下調勢在必行。

6大國有內銀於周四（6月8日）起下調掛牌利率，連帶其他存款產品收息率都下跌。

報道指，在最新行動前，仍有國有大型銀行為3年期整存整取存款產品提供3厘年利率回報，但最新已降至2.85厘，而5年期同類產品利率就由3.05厘降至2.9厘，雖仍較掛牌利率高出約0.4厘，但反映國有銀行存款利率進入「2時代」。

國有內銀最新掛牌利率變動

年期 原有息率 最新息率 3個月 1.25厘 1.25厘 6個月 1.45厘 1.45厘 1年期 1.65厘 1.65厘 2年期 2.15厘 2.05厘 3年期 2.60厘 2.45厘 5年期 2.65厘 2.50厘

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編輯：麥德銘