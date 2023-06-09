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新香港人鍾情單位質素　並附企理裝修　1338萬買又一居三房

股樓投資 15:36 2023/06/09

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中原地產余社朝表示，九龍塘又一居15座高層E室，實用面積675平方呎，三房連套房間隔，享開揚公園景，今年2月放盤時業主叫價約1,500萬元，日前減至1,398萬元，最終以1,338萬元沽出，折合實用呎價19,822元。

中原地產余社朝指，新買家為新香港人，鍾情屋苑居住環境舒適，單位質素高，有企理裝修，可即買即住，即承接作新居。據了解，上址業主於2016年以1,175萬元購入單位，持貨7年，是次轉手帳面獲利約163萬元離場，單位期內升值約13.9%。

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撰文 : 蔡子俊

又一居 九龍塘 中原地產 二手市場

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