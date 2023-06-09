【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)

繼5月25日橡皮鴨雙雙現身青衣試水引起全城哄動後，橡皮鴨今日正式舉行啟航禮，迎接巨型橡皮鴨進駐維港，並於明日（6月10日）開放予公眾，展期約兩星期（視乎天氣等情況而定），散發藝術的治癒力量溫暖人心，同時傳遞友愛大同的正面訊息。

橡皮鴨登陸港鐵 金鐘站超萌現身 24款香港特色設計「游走」多個車站 【見下頁】

創巨鴨的霍夫曼表示，雙鴨同行，好事總成雙！一雙橡皮鴨強調友誼和與人連結。疫情讓我們學會珍惜相聚的時光，應活在當下並共創實在的時刻和回憶。現今科技讓生活變得麻木，藝術可擴闊眼界，洗滌心靈。《橡皮鴨二重暢》不是要回憶往事，而是共享當下美好時光！

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橡皮鴨訪港10周年 紀念品6月5日率先發售 全港地鐵捕捉鴨鴨 【見下頁】

橡皮鴨父親節「出巡」到尖沙咀 與3D橡皮鴨相互呼應

另外，快將父親節，橡皮鴨在6月18日父親節將靜極思動，其中一隻約下午1時將會「出巡」，沿着維港美麗海岸線漫「游」，經銅鑼灣海面游過尖沙咀，途經著名地標如星光大道及K11 MUSEA，悠然細看九龍沿岸風景與市民旅客打招呼，當游到文化中心便會折返中環海面，與同伴再相聚。橡皮鴨海上出巡約兩個多小時，讓大眾慢慢觀賞鴨姿

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海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》詳情

日期 明日 （2023年6月10日）起 為期約兩星期（視乎天氣等情況而定） 地點 地點 香港維多利亞港 （毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段）） 藝術家 霍夫曼（Florentijn Hofman） 主辦單位 AllRightsReserved 官方網站/ 社交平台 https://doubleducks.ddtstore.com/ https://instagram.com/doubleducks_official/

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其他《橡皮鴨二重暢》的相關活動及詳情

日期 活動 詳情 6月9日 橡皮鴨氣球派發 全港五個地區派發橡皮鴨氣球 6月12日起 橡皮鴨3D動畫短片 尖沙咀碼頭戶外3D屏幕 6月12日 「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」造型系列數碼收藏品 公眾只需要透過以下展覽贊助意博金融及ZA Bank，就有機會免費得到12款數碼收藏品，每款全球限量各750枚，活動受其條款及細則約束，詳情將於6月12日正式公布，可參考以下網址。 6月14日起 昂坪360神秘項目 「飛天橡皮鴨」、「泡泡浴主題纜車」 6月14日起 csl. 橡皮鴨主題AR體驗 詳情容後公布 6月18日 (星期日) 下午1時起 橡皮鴨海上巡「游」 其中一隻橡皮鴨游過尖沙咀，途經地標如星光大道及K11 MUSEA，到文化中心折返中環海面

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責任編輯：陳玉蓮