【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)

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繼5月25日橡皮鴨雙雙現身青衣試水引起全城哄動後，橡皮鴨今日正式舉行啟航禮，迎接巨型橡皮鴨進駐維港，並於明日（6月10日）開放予公眾，展期約兩星期（視乎天氣等情況而定），散發藝術的治癒力量溫暖人心，同時傳遞友愛大同的正面訊息。
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創巨鴨的霍夫曼表示，雙鴨同行，好事總成雙！一雙橡皮鴨強調友誼和與人連結。疫情讓我們學會珍惜相聚的時光，應活在當下並共創實在的時刻和回憶。現今科技讓生活變得麻木，藝術可擴闊眼界，洗滌心靈。《橡皮鴨二重暢》不是要回憶往事，而是共享當下美好時光！
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橡皮鴨父親節「出巡」到尖沙咀 與3D橡皮鴨相互呼應
另外，快將父親節，橡皮鴨在6月18日父親節將靜極思動，其中一隻約下午1時將會「出巡」，沿着維港美麗海岸線漫「游」，經銅鑼灣海面游過尖沙咀，途經著名地標如星光大道及K11 MUSEA，悠然細看九龍沿岸風景與市民旅客打招呼，當游到文化中心便會折返中環海面，與同伴再相聚。橡皮鴨海上出巡約兩個多小時，讓大眾慢慢觀賞鴨姿
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海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》詳情
|日期
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明日 （2023年6月10日）起
為期約兩星期（視乎天氣等情況而定）
|地點
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地點
香港維多利亞港
（毗鄰添馬公園及中西區海濱長廊（中環段））
|藝術家
|霍夫曼（Florentijn Hofman）
|主辦單位
|AllRightsReserved
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官方網站/
社交平台
|
https://doubleducks.ddtstore.com/
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其他《橡皮鴨二重暢》的相關活動及詳情
|日期
|活動
|詳情
|6月9日
|橡皮鴨氣球派發
|全港五個地區派發橡皮鴨氣球
|6月12日起
|橡皮鴨3D動畫短片
|尖沙咀碼頭戶外3D屏幕
|6月12日
|「《橡皮鴨二重暢》遊香港特色」造型系列數碼收藏品
|公眾只需要透過以下展覽贊助意博金融及ZA Bank，就有機會免費得到12款數碼收藏品，每款全球限量各750枚，活動受其條款及細則約束，詳情將於6月12日正式公布，可參考以下網址。
|6月14日起
|昂坪360神秘項目
|「飛天橡皮鴨」、「泡泡浴主題纜車」
|6月14日起
|csl. 橡皮鴨主題AR體驗
|詳情容後公布
|
6月18日 (星期日)
下午1時起
|橡皮鴨海上巡「游」
|其中一隻橡皮鴨游過尖沙咀，途經地標如星光大道及K11 MUSEA，到文化中心折返中環海面
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責任編輯：陳玉蓮