【新股IPO】科笛2487下周一掛牌 暗盤跌1.6% 收市報21.5元

專注於皮膚學的研發型生物製藥企業科笛集團(新上市編號：02487）將於下周一（12日）掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤低開5.7%，報20.6元，最低曾見20.5元，暗盤收市報21.5元，較招股價21.85元跌1.6%；成交4.3萬股，涉資89.6萬元；以每手200股計，一手帳面蝕70元。



【同場加映】溫股知新：內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

科笛是次上市共發售2,182.18萬股，並已引入嘉實基金、無錫新鴻笛創投及新氧三名基石投資者，合共認購830.38萬股；10%公開發售獲0.41倍超購；該股以偏向招股價下限21.85元定價，其招股價範圍介乎20.65元至24.75元。中金公司為獨家保薦人。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

集資所得，主要用作核心產品CU-20401、主要產品CU-40102和CU-10201研發，以及撥付公司管線中其他候選產品和管線擴展技術開發等。

【同場加映】青姐話：熊仔披牛皮 好友米亂嚟

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正