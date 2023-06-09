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【新股IPO】科笛2487下周一掛牌 暗盤跌1.6% 收市報21.5元

股樓投資 11:41 2023/06/09

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專注於皮膚學的研發型生物製藥企業科笛集團(新上市編號：02487）將於下周一（12日）掛牌，根據輝立交易平台顯示，其暗盤低開5.7%，報20.6元，最低曾見20.5元，暗盤收市報21.5元，較招股價21.85元跌1.6%；成交4.3萬股，涉資89.6萬元；以每手200股計，一手帳面蝕70元。
 

【同場加映】溫股知新：內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

科笛是次上市共發售2,182.18萬股，並已引入嘉實基金、無錫新鴻笛創投及新氧三名基石投資者，合共認購830.38萬股；10%公開發售獲0.41倍超購；該股以偏向招股價下限21.85元定價，其招股價範圍介乎20.65元至24.75元。中金公司為獨家保薦人。

 

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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集資所得，主要用作核心產品CU-20401、主要產品CU-40102和CU-10201研發，以及撥付公司管線中其他候選產品和管線擴展技術開發等。

【同場加映】青姐話：熊仔披牛皮 好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

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記者：張以正

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