【新股IPO】市況反覆 新股氣氛欠佳 巨星傳奇6683宣布延遲上市

巨星傳奇(06683)一直挾着周杰倫概念股登場，惟市況欠佳，故有周杰倫加恃也難助該股。巨星傳奇今日(９日)公布，原預期於下周一(12日)掛牌，惟獨家整體協調人經計及當前市況並經公司及售股股東同意後，決定延遲上市。

巨星傳奇稱，會致力盡快完成全球發售及上市，並預期刊發補充招股章程，更新上市時間表，完成相關程式申請和資料補充。巨星傳奇強調，目前公司基本面良好，今次延遲上市決定不會對公司業務造成任何影響。

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據了解，該公司將於近期重啟招股，此次招股會增加管理層及股東的股票禁售期並根據市場情況調整招股價以讓利二級市場，用以提升投資者信心。

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記者：張以正