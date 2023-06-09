【黃鴨訪港】巨型黃鴨再度訪港　舞蹈學校辦「鴨仔舞」課程

▲ SDM爵士芭蕾舞學校會在暑假開辦『鴨仔舞』的課程，更會有買一送一優惠，希望更多小朋友能夠享受到歡樂。

巨型黃鴨在十年後再度訪港，不只為港人帶來歡樂更帶來商機。有黃鴨Fans表示因今次規模更大而更期待，亦有舞蹈學校推鴨仔舞課程，齊齊等待黃鴨帶來的商機。

【黃鴨訪港】巨型黃鴨締商機 食肆推限定甜品與民同樂

官方網店反應熱烈

由創意品牌AllRightsReserved（ARR）主辦的大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，兩隻巨型橡皮鴨將雙雙進駐維多利亞港駐中環海濱長廊海面，於6月10日起開放予公眾參觀兩星期。AllRightsReserved亦在5日起開放了官方網店DDT Store，據市場傳訊經理張菁琳表示，5號起已開始網上販售，反應熱烈。

不同於上次只有一款限量紀念品，今次推出了10多款獨家主題紀念品，包括全球限量只有300枚的銅像雕塑、全手工精製原木雕塑、並肩造型的3.5吋搪膠公仔及毛公仔、吊飾磁石毛公仔等。紀念品價格由200多元到2萬多元，冀吸引不同大眾與高端橡皮鴨粉絲群組，其中限定300個的、2.8萬元的黃鴨銅像雕塑就最受歡迎，部份紀念品更在黃鴨來到維港前已經售罄。

▲ 索價2千多元的黃鴨木雕已經搶先售罄。

▲ 限定300個的、2.8萬元的黃鴨銅像雕塑。

舞蹈學校推鴨仔舞課程

十年前黃鴨首次訪港時在開幕表演的SDM爵士芭蕾舞學校，院長兼總經理陳遠航表示當年表演後讓品牌多了人認識，也讓更多學生增加了對學校的信心，對收生和學校整體形象都有不少幫助。今年雖然不是表演嘉賓，但也會為黃鴨做一些新課程優惠。

「因為這次是一雙巨鴨訪港，因此我們也做了買一送一優惠，一個學生報班可以免費多帶一個學生報名。」陳遠航表示會開辦「鴨仔舞」的課程，「鴨仔舞」便是當年表演的舞蹈：「我們會在暑假開辦『鴨仔舞』的課程，同樣也會有買一送一優惠，希望更多小朋友能夠享受到歡樂。」

▲ SDM爵士芭蕾舞學校會在暑假開辦『鴨仔舞』的課程，更會有買一送一優惠，希望更多小朋友能夠享受到歡樂。

本報記者：李智賢

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