【職場熱話】47歲港男裸辭會計工作4個月未獲聘書 收銀也應徵 考慮應否做保安

近年不少人選擇移民到外地發展，不少職位出現空缺，對於不滿工作現狀的打工仔，這是裸辭的好時機嗎？近日有位網民在「香港討論區」發文指找工作找到心灰意冷，47歲的樓主見近年許多中高層移民，故「膽粗粗」地裸辭，豈料現實並非並心中所想的模樣，辭職4個月的他仍未找到工作，因而感到慌張。

按圖了解更多，樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

「寶礦力水特跑步祭2023」12月舉行 另設瑜伽工作坊 即日起接受報名 【見下頁】

【職場熱話】28歲女想再讀書轉行未獲男友支持 網民：人生冇限制 【見下頁】

網民意見各有不同，有人稱讚樓主「47歲也敢裸辭很大膽」，亦有人指「幾十歲人還這麼天真，你以為多人移民就一定易找工作嗎？」、「45歲後很麻煩，既未到退休年齡，在市場的價值又開始減退」、「男性30歲已經難搵會計工，何況47歲？」、「會計人材過剩，不怕沒有人做。」

亦有經歷過八九十年代移民潮的網民分享往年經驗，「那時移民造成的空缺都讓在公司工作多年的人升職，當年許多有會計師牌的人都轉行保險業，」另一位則以朋友經驗約給樓主建議「我49歲的朋友做貿易業，他找了兩年多才找到工作。其間是做保安過日子。」

【職場調查】你份全職除返開 時薪有幾多 ? 有人時薪分分鐘高過專業人士 ?【見下頁】

但亦有網民表示自己一星期便找到新工作，指找工作很看工作表現、學歷、運氣。不少網民建議樓主「有經濟壓力的話打散工也要做」，更表示「便利店、快餐店很缺人，是你不願放下身段去做」，對此亦有人替樓主感不值「你會計經驗，哪需做這些？」，並建議樓主做會計文員，至少有1.8萬至2萬。網民亦鼓勵樓主「找工作很視乎運氣緣份，要做好長期作戰的心理準備，加油。」，勸喻樓主「下次不要裸辭，現在很難搵工作。」

同場加映：【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

【券商點睇】發布FEELM升級產品 思摩爾全年收入有望翻倍【見下頁】

晉環吸引內地來港學生 新近連錄「港漂」租務成交【見下頁】

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機