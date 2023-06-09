  • 31°C
香港時間 : 2023609日 (週五) 16:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】47歲港男裸辭會計工作4個月未獲聘書 收銀也應徵 考慮應否做保安

理財智慧 15:49 2023/06/09

分享：

分享：

近年不少人選擇移民到外地發展，不少職位出現空缺，對於不滿工作現狀的打工仔，這是裸辭的好時機嗎？近日有位網民在「香港討論區」發文指找工作找到心灰意冷，47歲的樓主見近年許多中高層移民，故「膽粗粗」地裸辭，豈料現實並非並心中所想的模樣，辭職4個月的他仍未找到工作，因而感到慌張。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +7
    +6
  •  

「寶礦力水特跑步祭2023」12月舉行　另設瑜伽工作坊　即日起接受報名 【見下頁
【職場熱話】28歲女想再讀書轉行未獲男友支持 網民：人生冇限制見下頁

網民意見各有不同，有人稱讚樓主「47歲也敢裸辭很大膽」，亦有人指「幾十歲人還這麼天真，你以為多人移民就一定易找工作嗎？」、「45歲後很麻煩，既未到退休年齡，在市場的價值又開始減退」、「男性30歲已經難搵會計工，何況47歲？」、「會計人材過剩，不怕沒有人做。」

亦有經歷過八九十年代移民潮的網民分享往年經驗，「那時移民造成的空缺都讓在公司工作多年的人升職，當年許多有會計師牌的人都轉行保險業，」另一位則以朋友經驗約給樓主建議「我49歲的朋友做貿易業，他找了兩年多才找到工作。其間是做保安過日子。」

【職場調查】你份全職除返開 時薪有幾多 ? 有人時薪分分鐘高過專業人士 ?【見下頁

但亦有網民表示自己一星期便找到新工作，指找工作很看工作表現、學歷、運氣。不少網民建議樓主「有經濟壓力的話打散工也要做」，更表示「便利店、快餐店很缺人，是你不願放下身段去做」，對此亦有人替樓主感不值「你會計經驗，哪需做這些？」，並建議樓主做會計文員，至少有1.8萬至2萬。網民亦鼓勵樓主「找工作很視乎運氣緣份，要做好長期作戰的心理準備，加油。」，勸喻樓主「下次不要裸辭，現在很難搵工作。」

 

同場加映：【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

【券商點睇】發布FEELM升級產品 思摩爾全年收入有望翻倍【見下頁

晉環吸引內地來港學生　新近連錄「港漂」租務成交【見下頁

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳美鳳

經濟 AG Acquisition 保險公司 公園 財務自由 外賣 大學 門票 港股 DC

上一篇文章

【巨鴨遊港】橡皮鴨二重暢 明日起維港中環海面開放予公眾 (附巨鴨行程表)

下一篇文章

【儲錢攻略】儲不到錢 ? 可能你未識呢個方法 1個動作決定你銀行存款數字有「幾個0」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【人才短缺】調查：逾7成公司稱面對人才短缺問題　員工離職主要有哪3大原因？
【人才短缺】調查：逾7成公司稱面對人才短缺問題　員工離職主要有哪3大原因？
【職場熱話】畢業生想投身運輸業 網民：做船運悔終身
【職場熱話】畢業生想投身運輸業 網民：做船運悔終身
【生活費用調查】香港成全球生活費用第二高城市 按年跌一位 一杯咖啡費用仍稱冠
【生活費用調查】香港成全球生活費用第二高城市 按年跌一位 一杯咖啡費用仍稱冠
【職場熱話】28歲女想再讀書轉行未獲男友支持 網民：人生冇限制
【職場熱話】28歲女想再讀書轉行未獲男友支持 網民：人生冇限制
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【退休調查】港人退休滿意度連跌兩年 四成人收入不及退休前的一半
【退休調查】港人退休滿意度連跌兩年 四成人收入不及退休前的一半
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款