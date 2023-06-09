【儲錢攻略】儲不到錢 ? 可能你未識呢個方法 1個動作決定你銀行存款數字有「幾個0」

大部分人都知道儲蓄的重要性，但並非每個人都成功地儲蓄到錢。儲不到的一群最大的問題是因為他們的儲蓄次序錯誤了。如果我們將花費視為現金流的概念來看，一般人的整體收入就像一個大漏斗，不斷地向中漏斗和小漏斗流出，最後只剩下微薄的一點點收入，這樣的狀況甚至無法滿足基本的生活需求，更別提儲蓄了。

一般人獲得收入後，通常會先應付各種支出，包括生活開支、房貸、水電費、生活雜費、學費、娛樂支出、飲食、衣物及交通等等，最後才考慮儲蓄。而那些成功儲蓄的人則會先付款給自己，即先進行儲蓄，然後再考慮日常支出。他們能夠持續地為自己帶來現金的「流入」，而不是「流出」。

今日開始將儲蓄的次序行先，你將可以儲到更多錢。

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責任編輯：陳玉蓮