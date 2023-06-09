【券商點睇】5月汽車總銷量按年增15% 美銀予廣汽買入評級 目標價6.9元

美銀發表研究報告指，廣汽集團（02238）5月總銷量按年增近15%至21萬輛，其中新能源汽車銷量約5萬輛，增1.25倍。截至5月，集團今年累計銷量92.7萬輛，按年升1%，佔該行全年預期的35%。



【同場加映】溫股知新：內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

該行予廣汽目標價6.9元，評級為「買入」，因集團預期今年豐田和本田將實現更高利潤，埃安作為新能源車將有更強勁增長。不過，美銀給予廣汽A股「遜於大市」評級，目標價為8.3元人民幣，因該行認為廣汽A股目前估值過高。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

【同場加映】青姐話：熊仔披牛皮 好友米亂嚟

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機