拜登再口誤稱辛偉誠「總統」重提邱吉爾訪美趣事

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）出訪美國，和美國總統拜登（Joe Biden）會面。但拜登再度口誤，稱辛偉誠為「總統先生」（Mr President）。

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拜登隨即意識到講錯，開玩笑指自己將對方降職（demoted），更正稱呼為「首相先生」（Mr Prime Minister）。

拜登向辛偉誠保證，英美兩國關係正處於真正良好的狀態（real good shape）。英國是美國最親密的盟友，很高興能在首都見到對方。辛偉誠亦稱讚兩國的夥伴關係力量及友誼，指將繼續將價值觀放在首位。

拜登亦在會面期間提及，美國前總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）和英國已故首相邱吉爾（Winston Churchill）逾70年前，亦同樣曾在白宮內的橢圓形辦公室（Oval Office）會面。他稱讚兩人透過自由世界的力量，展示了英美夥伴關係的力量。

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辛偉誠則開玩笑回應指，邱吉爾曾被人發現半夜在白宮大廳內閒逛，而他不會做同樣的事情。據悉，辛偉誠外訪期間入住招待貴賓的布萊爾宮（Blair House），有指小羅斯福太太Eleanor Roosevelt曾在凌晨3時，發現邱吉爾拿著雪茄進入私人範圍後，美國政府其後買下相關物業。

拜登指關於前任首相有很多故事。辛偉誠則繼續指凌晨3時還在閒逛，邱吉爾已打擾到小羅斯福太太。他同時幽默地叫拜登放心，稱自己不會打擾到對方及其太太。

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責任編輯：李俊儀