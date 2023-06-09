【大行報告｜周大福】周大福驚喜派特別息　至少3家大行仍降目標價、摩笛吹奏短線跑贏

▲ 【大行報告｜周大福】周大福驚喜特別息 至少3家大行降目標價、摩笛撐短線跑贏

周大福 （01929） 昨公布至3月底全年業績，雖然去年全年盈利倒退約20%，但派每股末期息連特別息共1港元，予市場驚喜。周大福今早股價曾升8.7%高見15元，不過至少三家券商調低周大幅目標價，而摩根士丹利就發短線策略報告，看好周大福未來45日有逾8成機會跑贏同業。

周大福午後升幅回順至2.9%，暫報14.2元。

大摩表示，除了特別股息吸引外，周大福管理層指引，今年度整體收入可增長接近10%至20%的高位，核心營運溢利擴大0.5至0.8百分點，反映公司本年度核心營運利潤可增長約25%。不過，大摩認為，近期周大福管理層變動，開店速度減慢，對集團前景仍然保持，予其目標價16元，評級為「與大市同步」。

周大福料今年淨增至少600銷售點 富瑞內地業務指引保守

周大福預計，今年淨增600至800個銷售點，內地銷售增長將在10%至20%的低至中期間。集團料今年毛利率改善0.1至0.3百分點，若撇除黃金價格變動影響，則有望增0.8至1百分點。

富瑞指出，周大福上年度盈利差於市場預期，主要由於未實現黃金借貸虧損擴大至12.3億元、香港業務轉錄外匯虧損3.3億元。富瑞認為，周大幅予中國內地的業務指引保守，反映宏觀經濟不明朗、重啟經濟後的消費者情緒。

花旗中金瑞銀齊降目標價

花旗、中金、瑞銀都在周大福公布業績後降低目標價。花旗指出，周大福分派剩餘自由現金流屬驚喜，顯示出良好企業管治和對業務前景樂觀。不過，該行最新調低2024年、2025年財年的營業額預測，目標價繼而從19.5元削至18.1元。

中金就認為周大福業績較其預期差，而且珠寶行業競爭激烈，下調其今明兩年的每股盈利預測逾一成，目標價同步降13%至17.27元，續予「跑贏行業」評級。

瑞銀表示，考慮到內地業務擴張放緩將抵銷毛利率提升的利好，因此未有更改2024至2026財年每股盈利預測，目標價從21元略降至20元，續予「買入」評級。

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編輯：麥德銘