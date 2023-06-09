【科技一周回顧】蘋果推首款MR混合實境眼鏡　Tim Cook密切關注ChatGPT發展

▲ 今年的Apple開發者大會WWDC重點落在Apple首款MR 混合實境裝置「Vision Pro」上。（法新社）

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

今年的Apple開發者大會WWDC重點落在Apple首款MR 混合實境裝置「Vision Pro」上，其次亦有全新高階的Mac機，並發布M2 Max及M2 Ultra晶片，同場加映Apple歷來最大屏幕的的15吋MacBook Air。

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蘋果（Apple）曾表示，由於私隱方面的考慮，已限制員工在工作上使用AI聊天機械人ChatGPT。但蘋果行政總裁Tim Cook在日前接受ABC電視台訪問時表示，他個人是有使用ChatGPT，但就認為AI是需要受到道德規範監管。

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AI聊天機械人的缺點，主要是數學運算能力較弱，經常給出錯誤的算術答案。Google宣布已為旗下AI聊天機械人Bard改善數學及高級邏輯推理的能力，在計算單詞及數學問題的內部基準測試中，準確率已提高了30%。

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責任編輯：陳卓賢

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