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【科技一周回顧】蘋果推首款MR混合實境眼鏡　Tim Cook密切關注ChatGPT發展

科技 18:00 2023/06/09

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今年的Apple開發者大會WWDC重點落在Apple首款MR 混合實境裝置「Vision Pro」上。（法新社）

 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

今年的Apple開發者大會WWDC重點落在Apple首款MR 混合實境裝置「Vision Pro」上，其次亦有全新高階的Mac機，並發布M2 Max及M2 Ultra晶片，同場加映Apple歷來最大屏幕的的15吋MacBook Air。

>>>【WWDC2023】Apple iOS 17登場　6大主要更新一文看清

>>>【WWDC2023】首部15吋MacBook Air　配有M2芯片比Intel快12倍

>>>【WWDC2023】Apple推全新M2 Ultra　Mac Pro及Mac Studio均配備歷代最強芯片

 

蘋果（Apple）曾表示，由於私隱方面的考慮，已限制員工在工作上使用AI聊天機械人ChatGPT。但蘋果行政總裁Tim Cook在日前接受ABC電視台訪問時表示，他個人是有使用ChatGPT，但就認為AI是需要受到道德規範監管。

>>>【AI競賽】OpenAI CEO私下向開發者承諾　不會開發ChatGPT以外產品

>>>【AI寫稿】科技媒體CNET更新AI政策　承諾不會利用完全AI生成內容

>>>【AI應用】哈佛大學計算機科學課程教授　計畫用AI批改學生功課

>>>【AI演員】荷里活演員憂形象被濫用　為「AI替身」爭取報酬

 

AI聊天機械人的缺點，主要是數學運算能力較弱，經常給出錯誤的算術答案。Google宣布已為旗下AI聊天機械人Bard改善數學及高級邏輯推理的能力，在計算單詞及數學問題的內部基準測試中，準確率已提高了30%。

>>>【Meta AI】Messenger擬引入「AI貼圖」　成Meta首個生成式AI功能

>>>【Zoom AI】Zoom推AI功能　可生成會議摘要

>>>【AI寫手】Wordpress新增AI功能　助用戶切換文章語氣

>>>【AI計數】新加坡大學發布AI算術模型　稱「計數」能力超越GPT-4

責任編輯：陳卓賢

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