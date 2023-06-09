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特朗普「擁吻」抗疫專家福西照 疑用AI生成

環球政治 14:27 2023/06/09

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美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron Desantis）已宣布，角逐2024年美國總統大選。德桑蒂斯相關陣營早前發布競選廣告，有幾張前總統特朗普（Donald Trump）擁抱親吻前華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）的照片，被質疑為人工智能（AI）合成照片。

特朗普因「文件門」遭刑事起訴 料下周二出庭 【下一頁】

一個名為@DeSantisWarRoom、獲藍剔認證的Twitter帳戶，本周上傳一段長約44秒的廣告，重點攻擊特朗普，將特朗普與福西扯上關係。

片中展示一張由6張相組成的拼貼圖，6張相均為特朗普與福西的合照，但其中3張顯示特朗普親吻及擁抱福西。

彭斯狠批特朗普 「不應該再做美國總統」 【下一頁】

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）教授兼圖像分析專家法里德（Hany Farid） 表示，他幾乎可肯定這3張照片是由AI生成。

除了法里德外，其餘專家指相中的特朗普頭髮呈現不一致的紋理，而且明顯較相中其他區域顯得更模糊，反映是有人將真相及假相混合處理。

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責任編輯：鄭錦玲

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