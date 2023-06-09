▲ 【瑞信危機】瑞信據報尋出售內地合資證券公司 去年曾期望全資持有

瑞士信貸（Credit Suisse）、瑞銀集團（UBS）合併預計下周一完成，路透社報道，瑞信正尋求出售中國境內證券公司「瑞信證券（中國）」。受中國證券監管規則，同一實體不能持有多於一間控股經紀行，而瑞銀目前持有境內證券公司「瑞銀證券」的股權67%，令瑞信證券（中國）前途成疑。

報道引述消息人士指，花旗集團（美：C）曾考慮從瑞信收購瑞信證券（中國）的持股，加快其中國境內證券業務布局，惟該行最終決定按原有計劃，自行建立境內業務。

瑞信去年9月宣布，擬從合資方—方正證券（滬：601901），增持瑞信證券（中國）至全資擁有，但有關交易至今未獲中國監管批准。

瑞信目前持有該合資公司51%股權，而報道指該合資公司現時處於虧損，相反瑞銀證券目前已經取得盈利。

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編輯：麥德銘