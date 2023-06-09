【Adobe AI】Adobe推Express新測試版本　Firefly嵌入內容創作流程

▲ Adobe宣布推出Adobe Express新測試版本，將生成式AI Adobe Firefly嵌入至Express的內容創作流程。（Adobe）

內容創作應用程式Adobe Express提供一站式服務，讓用戶設計和分享社交媒體帖文、影片、圖像、PDF和傳單等。Adobe宣布推出Adobe Express新測試版本，將生成式AI Adobe Firefly嵌入至Express的內容創作流程。

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Adobe表示，Firefly整合至Express後，任何技能水平的創作者都能從文字指令生成圖像和文字效果，以增強社交媒體帖文、海報、傳單等的效果。該公司強調，Firefly的內容是在獨特數據集上進行訓練，並使用內容憑證（Content Credentials）進行標記，為生成的數碼內容帶來信任和透明度。

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此外，無論用戶是個人、小型還是大型企業，都可利用Express與Adobe Creative Cloud和Adobe Experience Manager進行無縫整合，簡單地在各應用程式中保持文件同步、實時合作並大規模提供品牌內容。

責任編輯：陳卓賢

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