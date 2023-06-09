【監控股】海康威視A股急跌逾8%　公司猜測受基金換倉影響、英國政府謀拆中國監控設備

▲ 【監控股】海康威視A股急跌逾8% 公司猜測受基金換倉影響、英國近期拆除中國監控設備

市值約3000億元人民幣的監控設備股海康威視（深：002415）今日股價大跌，由開市輕微高開後，股價不斷潛底，早市最多跌9%，低見31.39元（人民幣，下同）。海康威視投資者關係部門回應查詢時稱，未清楚急跌是什麼原因造成，目前經營狀況一切正常，工作人員表示可能和公募基金倉位調整有關。海康威視半日跌8.3%，報31.7元。

近期部分巨型A股股價轉趨波動，電池股王寧德時代（深：300750）本周三（7日）曾單日跌逾半成。大摩以短期電池產能過剩為由，將寧德時代評級降至「減持」，目標價調低約16%至180元人民幣。

海威威視近年受美國制裁影響 本周英國要求敏感場所拆除

海康威視近年面對美國制裁不斷升級，繼2019年納入「實體清單（Entity List）」，2021年列入美國人禁投名單，去年一度傳出可能被美國列入更高級別的「特別指定國民和被禁止人員名單（SDN清單）」，但據美國外國資產控制辦公室OFAC網站，海康威視續列為「非SDN清單（non-SDN List）」。

海康威視2022年全年盈利按年跌24%，為公司成立21年首次盈利倒退。

另外，英國內閣辦公室於本周宣布，將制訂時間表，要求各中央政府部門敏感場所，拆除由中國企業製造的監控設備，以限制潛在的情報收集行為，影響到海康威視和另一中資廠商大華（Dahua）。

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編輯：麥德銘