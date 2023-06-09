英國政府拒皇家郵政要求 指周六仍需派信

英國皇家郵政（Royal Mail）早前指，在財政上不能維持每周6天服務，要求停止在周六派信。但英國商業及貿易部政務次官霍林拉克（Kevin Hollinrake）表示，當局目前未有計劃改變2011年訂立的《郵政服務法》中，包括6日信件投遞等的最低要求。

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皇家郵政此前要求政府，修改普遍服務義務（USO）內容，而相關規定是其2013年私有化的條件。皇家郵政指，因工人罷工導致年度虧損10億英鎊（約98億港元），及信件投遞盈利能力長期下降，機構正努力恢復盈利。

皇家郵政希望透過僅在工作日送件，有助其適應網購增長導致包裹數目大增，而愈來愈多信件被電郵取代的變化。監管機構Ofcom表示，若停止周六派件，可為公司每年節省高達2.25億英鎊（約22億港元）的開支。

此前亦有民意調查顯示，大部分英國對周末是否有投遞服務並不在意。

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但Ofcom目前仍在調查，皇家郵政是否存在履行USO不力的情況。按照規定，皇家郵政在1個工作日內，需投遞收到的93%一類信件，並在3個工作日內投遞98.5%的二類郵件。但過去一年中，相關數據分別僅為74%及91%。

皇家郵政發言人表示，雖然政府表示無計劃修改USO內容，但當信件數目較2004至2005年度的高位下降逾6成時，為了財政上可以持續，USO需緊急改革。

發言人亦形容，周六繼續派件增加對一般服務可持續性的威脅。皇家郵政敦促政府承認Ofcom調查結果，和機構合作推動改革。

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責任編輯：李俊儀