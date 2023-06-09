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【黃鴨訪港】巨型黃鴨締商機　食肆推限定甜品與民同樂

商業 13:02 2023/06/09

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巨型黃鴨在十年後再度訪港，不只為港人帶來歡樂更帶來商機。有黃鴨Fans表示因今次規模更大而更期待，會買500元紀念品和拍照，也有看得到黃鴨的維港海景食肆準備了新菜單迎接，亦有舞蹈學校推鴨仔舞課程，齊齊等待黃鴨帶來的商機。

【消費模式】英國食品價格飆升　改變國民購物習慣

官方網店反應熱烈

由創意品牌AllRightsReserved（ARR）主辦的大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，兩隻巨型橡皮鴨將雙雙進駐維多利亞港駐中環海濱長廊海面，於6月10日起開放予公眾參觀兩星期。AllRightsReserved亦在5日起開放了官方網店DDT Store，據市場傳訊經理張菁琳表示，5號起已開始網上販售，反應熱烈。

不同於上次只有一款限量紀念品，今次推出了10多款獨家主題紀念品，包括全球限量只有300枚的銅像雕塑、全手工精製原木雕塑、並肩造型的3.5吋搪膠公仔及毛公仔、吊飾磁石毛公仔等。紀念品價格由200多元到2萬多元，冀吸引不同大眾與高端橡皮鴨粉絲群組，其中限定300個的、2.8萬元的黃鴨銅像雕塑就最受歡迎，部份紀念品更在黃鴨來到維港前已經售罄。

索價2千多元的黃鴨木雕已經搶先售罄

 

餐廳推限量甜品與民同樂

在維港對岸的海港城也能看到黃鴨，在海港城的Amelia Hong Kong就正好能看到。Amelia Hong Kong傳訊總監林柏希表示，他們為黃鴨特別設計了下午茶Tea set，為原本的Tea set加入了黃色元素，更為了下午茶時段以外的食客推出全日供應的期間限定黃鴨甜品。

林柏希坦言未對黃鴨能帶來的商機有很大期望，因始終只有兩個星期，而且現在它們仍未來到維港，很難現在就預見到有多大話題性。推出黃鴨為主題的甜品和Tea set，與其說是為了商業宣傳，還不如說是「與民同樂」，因黃鴨的目的也是帶來歡樂，他冀望期間限定的黃鴨甜品能夠讓食客喜悅。

Amelia Hong Kong推出黃鴨為主題的甜品與眾同樂

 

舞蹈學校推鴨仔舞課程

十年前黃鴨首次訪港時在開幕表演的SDM爵士芭蕾舞學校，院長兼總經理陳遠航表示當年表演後讓品牌多了人認識，也讓更多學生增加了對學校的信心，對收生和學校整體形象都有不少幫助。今年雖然不是表演嘉賓，但也會為黃鴨做一些新課程優惠。

「因為這次是一雙巨鴨訪港，因此我們也做了買一送一優惠，一個學生報班可以免費多帶一個學生報名。」陳遠航表示會開辦「鴨仔舞」的課程，「鴨仔舞」便是當年表演的舞蹈：「我們會在暑假開辦『鴨仔舞』的課程，同樣也會有買一送一優惠，希望更多小朋友能夠享受到歡樂。」

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