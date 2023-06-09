法國持刀襲擊案2成人4幼童受傷 疑兇為敘利亞難民

法國阿爾卑斯小鎮阿訥西（Annecy）周四（8日）發生一宗襲擊案，一名男子持刀進入當地一個遊樂場襲擊多人。事件造成兩名成人及4名幼童受傷，最年幼傷者僅22個月大，警方指疑兇為一名獲得難民身份的敘利亞男子。

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事發於當地周四早上，當時一群兒童在遊樂場內奔跑玩樂，而父母和監護人則在旁。一名男子持刀進入遊樂場後，首先用刀瞄準兒童襲擊，包括一名坐在嬰兒車内的幼童。

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警方幾分鐘內到場追捕行兇男子，但男子再襲擊一名老人後，警員開槍並拘捕男子。據悉，男子並未受傷，正接受警方審問。

4名受傷幼童年齡介乎22個月大至3歲。其中一名3歲幼童受重傷，為來自英國的遊客。一名 70歲的男子也受重傷，他先被持刀男子刺傷，然後又被警察開槍打傷。

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疑犯是一名31歲的敘利亞人，在瑞典獲得難民身份。他自稱是一名基督徒，遺下妻子及3歲女兒前往法國，去年向法國申請庇護但失敗。

法國總理布羅納（Élisabeth Borne）透露，疑犯沒有犯罪或精神病記錄，警方初步調查顯示其沒有明顯的恐怖主義動機。

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責任編輯：鄭錦玲