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【人民幣港股】李家超許正宇論壇宣傳「雙櫃台」模式　下一步爭港股通參與

宏觀解讀 12:13 2023/06/09

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【人民幣港股】李家超許正宇於內地論壇宣傳「雙櫃台」模式　下一步爭港股通參與

首批港股「港幣—人民幣雙櫃台」模式6月19日實施，逾20家大型港股將同日增設人民幣計價櫃台，讓投資者可利用同一股票加港元、人民幣計價櫃台間跨櫃台買賣。行政長官李家超、財庫局局長許正宇最新出席內地機構舉辦的論壇時宣傳雙櫃台模式，有助人民幣國際化。

李家超在2023財新夏季峰會香港場表示，正積極推動人民幣證券在香港的發行和交易，並支持更多內地機構到香港發行離岸人民幣債券。香港會繼續與內地推動各項互聯互通計劃的擴容和優化安排，包括研究允許在港股通增加人民幣股票交易櫃台、商討在香港推出國債期貨等。

許正宇在出席陸家嘴論壇時表示，「港幣—人民幣雙櫃台」首日參與的證券已佔港股日均成交戉40%，下一步工作是把人民幣櫃台連至港股通，讓內地投資者通過港股通可直接用人民幣買港股。

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編輯：麥德銘

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