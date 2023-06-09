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【美國加息】保德信固定收益：緊盯儲局是否已作長期暫停加息的準備　目前市場定價反映未來12個月三次降息

股市 12:08 2023/06/09

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【美國加息】保德信固定收益：緊盯儲局是否已作長期暫停加息的準備　目前市場定價反映未來12個月三次降息

美國聯儲局將於下周召開會議，並於下周四（15日）凌晨公布議息結果。保德信固定收益（PGIM Fixed Income）環球投資策略師Guillermo Felices表示，市場目前預期7月加息的概率為50%，雖然投資者將密切關注任何有關7月加息的暗示，但該行認為，更重要的是解讀聯儲局是否已作好長期暫停加息的準備。

該行又指，美國經濟放緩無疑為聯儲局在連續加息500個基點後提供喘息空間。現時市場主要關注當局是否只會在6月「跳過」一次加息，然後在7月恢復緊縮措施。現時通脹水平不容樂觀，由於勞動力市場強勁，核心通脹率高達5.5%，並將持續上升。市場亦關注工資增長高企，特別是在就業成本指數等重要衡量標準上，很有可能會對通脹前景構成挑戰。

另外，保德信固定收益指，目前市場的定價，已反映未來12個月三次降息以及2年內降息100基點的觀點。若經濟數據或聯儲局迫使市場的減息預期落空，市場可能會出現波動。

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【美國加息】高盛：預期聯儲局7月加息0.25厘　料利率見頂後約1年才會減息

【美國加息】IMF：銀行貸款無明顯放緩　美聯儲可能須採取更多措施

編輯：袁諾曦

貨幣政策 經濟 美國聯儲局 議息 通脹
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