【券商點睇】發布FEELM升級產品 思摩爾全年收入有望翻倍

申萬宏源報告指出，思摩爾（06969）上月在英國發布全新升級的FEELM Max，為全球首款陶瓷芯一次性霧化解決方案，在口數、口感、安全性上全面升級。此外，S1霧化芯的使用還大幅減少了發熱體揮發雜質、煙氣中醛酮類物質及口腔殘留，使得粒徑細膩度提升55%，口腔殘留更低，煙氣更加純淨安全。

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該行認為，今年公司在主要市場推出陶瓷芯一次性新款產品，定價與棉芯產品相近，在全新升級的FEELM Max商業化的加持下，預計更多品牌有意向轉向公司代工，公司有望通過規模效應平衡好收入體量和利潤率問題，今年第一季收入估計10億元左右，後續仍能延續高增，預計2023年收入有望翻倍。

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報告指，思摩爾為全球電子煙制造龍頭，多年技術迭代和產品化能力、持續穩定的規模化交付和品質保障能力，構成了長期競爭力，並通過專利保護鞏固先發優勢，加之和全球大客戶的深度綁定關系，龍頭地位穩固。該行維持公司2023至2025純利增長預測，分別為10.6%、18.4%及21.1%，評級為「增持」。

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責任編輯：林衛