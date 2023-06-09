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【數據點睇】國內物價數據再低於預期 5月CPI按年上漲0.2%

股樓投資 11:41 2023/06/09

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國家統計局在周五（9日）公布5月居民消費價格指數（CPI）按年上漲0.2%，增速雖較上月擴大0.1個百分點，但仍低於市場預期。另按月計，CPI下降0.2%，跌幅比上月增0.1個百分點，且為連續第四個月下滑。

【同場加映】溫股知新：內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

當局解讀，CPI按月下跌，主要受季節性因素影響。期內，食品價格下降0.7%，降幅比上月收窄0.3個百分點，影響CPI下降約0.12個百分點。可是，非食品價格由上月上漲0.1%轉為下降0.1%，影響CPI下降約0.05個百分點。因假期後出行需求回落，飛機票和交通工具租賃費價格均下降7.2%。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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至於5月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下降4.6%，連跌8個月，跌幅更為7年來最大。當中，生產資料價格下降5.9%，影響工業生產者出廠價格總水平下降約4.54個百分點，包括採掘工業價格下降11.5%、原材料工業價格下降7.7%、加工工業價格下降4.6%。

【同場加映】青姐話：熊仔披牛皮 好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

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責任編輯：林衛

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