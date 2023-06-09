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【券商點睇】電動車業務發展超預期 鴻騰開啟新成長空間

股樓投資 11:39 2023/06/09

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國泰君安發表報告指出，鴻騰精密（FIT HON TENG，06088）大力發展電動車、5G AIoT和聲學業務。電動車業務方面，電氣化和智能化已成為汽車行業的大趨勢，對汽車連接器提出了更高的要求。公司有齊全的汽車連接器產品組合、全球化的布局，積極參與MIH平台的合作，電動車業務有望成為公司發展的強大推動力。

【同場加映】溫股知新：內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

 

鑑於特斯拉（TSLA）不斷提升的電動汽車產能及其降價策略，該行預計公司充電端口解決方案的出貨量將保持強勁。同時，公司完成對PRETTL SWH 的收購後，公司的產品矩陣將進一步豐富，公司在歐洲的布局將提速，有望獲得更多客戶。此外，隨着MIH平台影響力的提高，公司有望進一步開拓合作伙伴和客戶。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

    點擊圖片放大
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另一方面，公司的聲學業務，擁有成熟的聲學產品組合，預計有望成為AirPods的供應商。5G AIoT業務方面， 公司亦將受益於AI發展帶來的數據中心建設需求。國泰君安首次覆蓋鴻騰精密，並給予1.95元的目標價及「買入」評級。 

【同場加映】青姐話：熊仔披牛皮 好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

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責任編輯：林衛

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FIT HON TENG（06088） 目標價 買入 中國 港股

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