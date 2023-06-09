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辛偉誠拜登簽《大西洋宣言》惟未達成全面貿易協議

環球社會熱點 11:35 2023/06/09

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英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）訪問美國，周四（8日）和美國總統拜登（Joe Biden）簽署《大西洋宣言》（Atlantic declaration）。英美兩國同意加深經濟聯繫，應對來自中國和俄羅斯的威脅，但未能達成全面貿易協議。

英揆訪美料尋加強經濟聯盟 對抗中俄威脅 【下一頁】

宣言部分內容會迅速生效，包括根據美國《國防生產法》（Defence Production Act），將英國國防供應商指定為國內承包商，即令該批供應商具資格與美國政府簽訂合同。是次宣言能令英國電動車製造商，能透過美國的《降低通脹法案》（Inflation Reduction Act,IRA）補貼制度中收益。

兩國還將在人工智能（AI）、5G和6G通訊、半導體、工程生物學及量子計算等重點行業合作。拜登指英國可以在向美國提供電池等綠色技術方面，發揮重要作用。拜登亦指，英國可以成為人工智能（AI）監管機構所在地，兩國將就議題於秋季舉行會議。

英國首相府表示，數據保護協議旨在減少從事英美貿易小型公司的困難，料每年可節省逾9,000萬英鎊（約8.8億港元）。兩國亦將互相承認工程師專業資格，但美國仍需待各州批准。

大壩缺堤水災首傳有人喪生 傷亡人數難料 【下一頁】

外界分析指，宣言象徵意義重大，標誌著英國從自由貿易轉向支持互相保護主義。宣言亦標誌著和美國達成全面貿易協議希望破滅。

辛偉誠指中國和俄羅斯利用英國開放性，竊取知識產權，將技術用於回收關鍵資源等目的，但強調不會成功。英國首相府指，宣言旨在令兩國在供應鏈等領域，更深入合作及更快採取行動，如應對疫情及俄烏戰爭等。拜登表示，期待英國協助解決相關問題，指兩國步伐一致，有信心透過談判解決。

辛偉誠在被問及更廣泛的協議時，回應指宣言將令英國公司受惠，回應了現時及未來面臨的特殊挑戰和機遇。由於和美國達成全面貿易協議是保守黨於2019年的一項重要承諾，英國工黨指摘保守黨未能兌現承諾。

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責任編輯：李俊儀

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