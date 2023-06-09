特朗普因「文件門」遭刑事起訴 料下周二出庭

美國前總統特朗普（Donald Trump）透露，他因在海湖莊園寓所被搜出多份機密文件，遭聯邦大陪審團正式刑事起訴。特朗普下周二（13日）會於邁阿密出庭，但他強調自己無辜。

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美國聯邦調查局（FBI）去年8月搜查特朗普於佛羅里達州海湖莊園的寓所，搜出多份機密文件，當中18份更被標識為絕密的最高保密級別。

多間美媒報道，特朗普因不當處理機密文件而被控7項罪名。特朗普周四（8日）晚於自家社交平台Truth Social發文，證實他被傳喚於下周二在邁阿密的聯邦法院出庭。

特朗普於文中表示，他從未想過這樣的事會發生在一位前總統身上。他聲稱其所獲票數打破紀錄，支持率於2024年總統大選候選人之中稱冠，又重申自己無辜。

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檢方提出的控罪，據報包括故意保留國防信息、妨礙司法公正、串謀、虛假陳述及隱瞞罪。

調查一大重點為，特朗普是否在海湖莊園的辦公室內展示涉及國家安全的資料。調查人員也詢問多名證人，有關特朗普有否展示他卸任總統後不再獲授權使用的機密文件。

與此同時，調查重點也包括特朗普去年未有完全遵守傳票，是否因在卸任後仍希望保留機密文件所作的蓄意阻撓行為。

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責任編輯：鄭錦玲