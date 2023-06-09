【自動駕駛】Mercedes-Benz獲批出售自動駕駛汽車　惟多個情況下禁止使用

▲ 德國汽車品牌Mercedes-Benz，近日成首個在加州獲批出售或租賃配有自動駕駛系統車輛的公司，系統可在加州等城巿高速公路上使用。

不少車廠爭相研發自動駕駛系統，而稱擁有完全自動駕駛系統的公司，如Tesla等均未能在加州出售配有系統的汽車。而德國汽車品牌Mercedes-Benz，近日成首個在加州獲批出售或租賃配有自動駕駛系統車輛的公司，系統可在加州等城巿高速公路上使用。

Drive Pilot為Mercedes-Benz的自動駕駛系統，與其他公司研發的系統有些微差別。系統運用包含光學雷達、雷達和鏡頭等感應器，配合軟件，在特定條件下進行駕駛任務，而過程無需人類操作。

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自動駕駛系統仍受多重限制

雖然Drive Pilot提高了司機的自由度，允許司機在行車期間進行其他活動，不用留意行車路線及把手放在軚盤上，但據加州車輛管理局（DMV）表示，系統仍受不同規限。Drive Pilot只能在白天在指定高速公路以每小時40英里（約64公里）行駛，而系統亦不能在城巿或縣的道路、施工區及大雨或大霧等一些有機會影響系統運行的天氣狀況下使用。

而DMV亦要求車主在使用該系統前，必須觀看一條有關系統功能及如何開啟及關閉技術的影片。Mercedes-Benz也需滿足和安全、保險及登記相關的要求。

責任編輯：歐朗欣

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