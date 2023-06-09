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【幣安風暴】幣安美國：暫停美元存款、最快6月13日停美元提款

新經濟追蹤 11:03 2023/06/09

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【幣安風暴】幣安美國：暫停美元存款、最快6月13日停美元提款

幣安美國（Binance.US）和幣安創辦人趙長鵬本周被美國證交會SEC提訴。幣安美國最新在社交平台表示，將於今日暫停接受美元存款，並通知客戶其合作夥伴銀行最快於6月13日暫停接受法定貨幣（美元）提款。幣安美國鼓勵客戶盡快處理其美元現金。

幣安美國強調，公司為客戶資產維持「1：1」的儲備，處理提款的任何停頓時間都可能是由於交易量增加和銀行周末關閉的結果，而且加密貨幣之間的交易、抵押、存款和提款一直維持運作。

幣安美國形容，SEC採取極端侵略性和威嚇性的手段，向美國數碼資產行業發起「意識形態爭鬥（ ideological campaign）」，而即使願意達成「建設性妥協（ productive compromise）」，公司會積極捍衛自身和客戶利益，回應SEC的攻擊。

 

幣安美國（Binance.US）向客戶公布最新提存安排

趙長鵬否認轉移120億美元客戶資金

另一方面，趙長鵬最新在社交平台反駁SEC指控他轉移120億美元資金至旗下公司的報道。

他指出，幣安美國只有約20億美元等值的客戶資金，而其美元等值變化很大程度是基於加密貨幣價格波動，而受近期消息影響相關金額正在減少。他強調，除非客戶自行提取，否則所有用戶資金從未離開幣安美元平台。

相關文章：

【幣安風暴】Cathie Wood為持股說好話　「幣安出事對Coinbase是好事」

【加密貨幣】美國證交會要求凍結幣安美國平台資產　SEC主席：不需要「數碼貨幣」

【幣安風暴】美國證交會起訴幣安及趙長鵬13控罪、過去24小時逾60億資金淨流出　幣安：指控毫無根據

編輯：麥德銘

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