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【AI競賽】科企加速佈局AI　百度據報計劃推出AI對話軟件「萬話」　字節跳動正內測AI對話類項目「Grace」

股市 10:52 2023/06/09

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科企加速佈局AI　百度據報計劃推出AI對話軟件「萬話」　字節跳動正內測AI對話類項目「Grace」

中資科企加速佈局人工智能（AI）領域，內媒引述消息指，百度 （09888） 計劃推出AI對話軟件「萬話」，採用一對一的對話式聊天場景。另外，據報字節跳動正在內部測試一款AI對話類產品，並暫時稱為「Grace」，產品現處於測試完善的階段。

報道引述字節跳動相關負責人指，「Grace」是一個AI對話類測試項目的內部代號，目前還處於初級階段，僅用於內部體驗測試。

內媒引述據企查查顯示，百度旗下關聯公司北京百度網訊科技有限公司已經申請註冊萬話軟件著作權。今年5月，百度信息分發平台總經理李小婉在百度萬像大會上已透露，一款新的AI產品將會在未來出現。

百度近年除了生成式AI產品「文心一言」，還推出了AI虛擬聊天社區APP「小侃星球」及「手錶AI」等。

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編輯：袁諾曦

港股 百度集團—SW（09888） 百度（美：BIDU） 字節跳動 人工智能
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