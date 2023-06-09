▲ 【可持續金融】瑞銀：未來7年減碳要投250萬億 1.5度氣溫升幅能否達標是結合科學及金融的問題

全球正努力將平均氣溫升幅控制在攝氏1.5度以內，但愈來愈多科學研究認為，1.5度的目標難以達到。瑞銀可持續金融大中華區主管Tasos Zavitsanakis指，1.5度能否達標是一個結合科學及金融的問題，但他相信，金融投資可加快創新綠色科技發展。

Tasos引述由450家金融機構組成、資產值高達130萬億美元的「格拉斯哥淨零金融聯盟」（GFANZ）報告，全球需要在2030年前於6個主要行業投資32萬億美元（約249.6萬億港元）以推動減碳，而電力、交通運輸及重工業為主要減碳的行業，因此有必要看到更多的公私營合作及混合融資（blended finance），才能推動更多創新綠色科技發展，同時要繼續停止及逆轉去森林化，改革食品及土地使用體系，以及保護生物多樣化及海洋生態。

亞洲區投資可持續金融的機會較多

他認為，亞洲區投資可持續金融的機會較多，因當地基數較低，而且會有很多不同的新可持續發展項目，相信未來7年32萬億美元的投資額，40%應投放在亞洲。

聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）早前發表報告，指按目前全球暖化速度，2030至2035年間地球氣溫將上升1.5度，本世紀末氣溫則升3.2度，因此各國均有必要努力控制溫室氣體排放。

Tasos稱，全球都有責任去推進目標，若要將氣溫升幅控制於1.5度，全球要在2030年前將溫室氣體排放較2019年減少43%，2035年前減少60%。

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記者：陳韻妍