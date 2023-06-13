為配合邦民全新廣告企劃，並歡迎Lolly Talk加入「邦民應援團」，邦民展開連串宣傳企劃。由6月9日開始，一連兩星期「邦民應援團」流動宣傳車將會穿梭不同地區，播放Lolly Talk演出的「邦民應援團」宣傳片，亦歡迎市民上車參觀，車上提供有趣好玩的互動有獎遊戲，為大家帶來歡樂。

參加「邦民應援團 Cheer Sport Game」，大顯身手贏豐富獎品！🎁



「邦民應援團 Cheer Sport Game」流動宣傳車正式出動喇！「邦民應援團」8位成員除咗日夜幫大家集氣應援，更絞盡腦汁設計出兩大考反應遊戲：「邦民應援拍拍樂」及「邦民應援快接棒」！🥳 你自問眼明手快 👋、手眼協調完美👀、專注力高？咁就唔好埋沒才能，即刻嚟玩「邦民應援團 Cheer Sport Game」喇！



流動宣傳車將會遊走港九各區🚚，記得 Mark 實時間⌚，到時希望見到你大顯身手，玩得好仲可以贏取豐富獎品㗎！



👉遊戲規則：

1. 即場 Like 邦民日本財務Facebook專頁及追蹤邦民應援團 Instagram

2. 上車挑戰「邦民應援拍拍樂」及「邦民應援快接棒」遊戲

3. 於兩款遊戲取得指定分數，即獲贈豐富禮品（數量有限，送完即止）



「邦民應援團 Cheer Sport Game」流動宣傳車隨時會喺你附近出現，一於做好準備，接受挑戰啦！👐

📅「邦民應援團 Cheer Sport Game」流動宣傳車出現時間及地點*：

6月9日（五） 12:00 - 16:00 尖沙咀海防道

6月10日（六）13:00 - 21:00 銅鑼灣百德新街

6月11日（日）13:00 - 21:00 旺角西洋菜南街

6月12日（一）12:00 - 20:00 觀塘巧明街

6月13日（二）12:00 - 20:00 灣仔軒尼詩道（近修頓中心）

6月14日（三）12:00 - 20:00 沙田排頭街

6月15日（四）12:00 - 20:00 荃灣眾安街

6月16日（五）13:00 - 21:00 葵芳興寧路

6月17日（六）13:00 - 21:00 觀塘巧明街

6月18日（日）13:00 - 21:00 尖沙咀海防道

6月19日（一）12:00 - 20:00 銅鑼灣百德新街

6月20日（二）12:00 - 20:00 沙田排頭街 / 荃灣眾安街

6月21日（三）12:00 - 20:00 大埔市中心安慈路

6月22日（四）13:00 - 21:00 旺角朗豪坊

*活動地點如有更改，恕不另行通知

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有關更多活動詳情，請留意「邦民應援團」Instagram專頁（https://www.instagram.com/teampromiseofficial/ 及邦民Facebook專頁：https://www.facebook.com/HongKongPromise）

須受條款及細則約束

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（特約）