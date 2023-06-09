▲ 【中國經濟數據】中國5月PPI按年跌4.6%、連跌8個月兼遜預期 CPI升0.2%

中國最新通脹相關數據，反映經濟動力未有明顯提升。國統局公布，5月份工業生產者出廠價格（PPI）按年跌4.6%，連跌8個月兼創逾7年最大跌幅，市場原預期按年跌4.3%，而4月PPI按年跌3.6%。另外，中國5月居民消費價格（CPI）按年升0.2%，符預期，4月CPI按年增長0.1%。

國統局指出，5月份，國際大宗商品價格整體下行，國內外工業品市場需求總體偏弱，而且上年同期對比基數較高，令PPI按月、按年都繼續下降。

以按年比較，主要行業中，石油和天然氣開採業價格下降19.1%，降幅擴大2.8個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降16.8%，降幅擴大3.2個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業價格下降15.1%，降幅擴大3.7個百分點；煤炭開采和洗選業價格下降13.1%，降幅擴大3.8個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降8.4%，降幅收窄0.2個百分點。

國統局：5月CPI受食品價格下跌影響

CPI方面，國統局指，5月份消費需求繼續恢復，市場運行總體平穩，CPI按月下降，按年漲幅略有擴大。從按月比較看，由於市場供應充足，蝦蟹類、鮮菜、豬肉、雞蛋和鮮果價格按月分別下降3.5%、3.4%、2.0%、1.6%和0.3%，合計影響CPI下降約0.13個百分點，佔CPI總降幅六成多。

若扣除食品和能源價格的核心CPI按年上漲0.6%，漲幅比上月回落0.1個百分點。

中國PPI按年變幅 公布值 市場預測 5月 -4.6% -4.3% 4月 -3.6% -3.2% 3月 -2.5% -2.5% 2月 -1.4% -1.3% 1月 -0.8% -0.5%

中國CPI按年變幅 公布值 市值預測 5月 0.2% 0.2% 4月 0.1% 0.4% 3月 0.7% 1.0% 2月 1.0% 1.9% 1月 2.1% 2.2%

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編輯：麥德銘