【比亞迪1211】比亞迪「F品牌」正式定名為「方程豹」　料年內發佈首款車型

▲ 比亞迪「F品牌」正式定名為「方程豹」 料年內發佈首款車型

比亞迪 （01211） 於官微宣布，旗下專業個性化品牌、內部代稱的「F品牌」正式定名為「方程豹」。比亞迪於早段升0.8%，現報249.8元。

於「方程豹汽車」官微，首個貼文寫上了「此刻，風暴開啟！」。據官方描述，「方程豹」一詞來自「方程」和「豹」的組合，意指「用探索數字世界的專業智慧和精神，求解汽車與用戶生活的個性化變革」。

此前有市場消息指，方程豹汽車在比亞迪集團體系內定位介於騰勢與仰望之間。方程豹汽車產品將覆蓋SUV、跑車等多品類車型，其中首款產品定位硬派SUV，聚焦越野等多場景，內部代號「SF」，其將在年內發佈。

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編輯：袁諾曦