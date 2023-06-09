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【港股市況】恒指黑期升約137點 道指期貨跌58點（不斷更新）
加息預期降溫，美股造好，反映中國概念股表現的金龍指數彈1.6%。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約69點，恒指料開報19369點。滙豐 （00005） ADR折合報60.27元，較港收市價高0.32元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報335.43元，較港收市價高0.63元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.39元，較港收市價高1.04元或1.2%。
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財經日誌︰
即市走勢︰
【08：56】【乳業股】蒙牛發行6.5億可交換為現代牧業股份債券 換股價1.144元溢價30%
【08：23】恒指黑期升約137點，報19384點，道指期貨跌58點，報33807點。
【07：45】【新股IPO】科笛集團2487接近下限定價 超購0.4倍一手中籤率100%（附分配結果連結）
【07：45】【Morning精點】渣打據報香港、新加坡及倫敦裁員逾100人︱女子彩虹站外隧道被人斬傷
【07：45】港股ADR收報19369點，升69點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報60.27元，較港收市價高0.32元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報335.43元，較港收市價高0.63元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.39元，較港收市價高1.04元或1.2%。
更多港股ADR及中概股報價︰
【07：30】美國勞工數據出現放緩迹象，上周首次申領失業救濟金人數升至26.1萬，遠高於預期23.5萬及上周修正值23.3萬，為2021年10月底以來最多。就業市場轉弱令市場憧憬加息預期有機會降溫，美股造好，道指升168點，報33833點；標指升26點，報4293點；納指升133點或1.02%，報13238點。
即睇美股收市︰
港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點 阿里美股高港1%（不斷更新）
【石Sir一周前瞻及異動股】吉利汽車、中芯國際、再鼎醫藥
責任編輯︰梁浩碩