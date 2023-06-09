  • 29°C
香港時間 : 2023609日 (週五) 09:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指黑期升約137點　道指期貨跌58點（不斷更新）

股市 08:26 2023/06/09

分享：

分享：

港股市況不斷更新

加息預期降溫，美股造好，反映中國概念股表現的金龍指數彈1.6%。港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開約69點，恒指料開報19369點。滙豐 （00005） ADR折合報60.27元，較港收市價高0.32元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報335.43元，較港收市價高0.63元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.39元，較港收市價高1.04元或1.2%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【08：56】【乳業股】蒙牛發行6.5億可交換為現代牧業股份債券　換股價1.144元溢價30%

【08：23】恒指黑期升約137點，報19384點，道指期貨跌58點，報33807點。

【07：45】【新股IPO】科笛集團2487接近下限定價　超購0.4倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】渣打據報香港、新加坡及倫敦裁員逾100人︱女子彩虹站外隧道被人斬傷

【07：45】港股ADR收報19369點，升69點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報60.27元，較港收市價高0.32元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報335.43元，較港收市價高0.63元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.39元，較港收市價高1.04元或1.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【07：30】美國勞工數據出現放緩迹象，上周首次申領失業救濟金人數升至26.1萬，遠高於預期23.5萬及上周修正值23.3萬，為2021年10月底以來最多。就業市場轉弱令市場憧憬加息預期有機會降溫，美股造好，道指升168點，報33833點；標指升26點，報4293點；納指升133點或1.02%，報13238點。

即睇美股收市︰

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　阿里美股高港1%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利汽車、中芯國際、再鼎醫藥

石Sir一周前瞻及異動股
【石Sir一周前瞻及異動股】吉利汽車、中芯國際、再鼎醫藥（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 恒生指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【ET開市直擊】港股缺水又陷悶局？攜程造好可部署旅遊股？（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【美股焦點】繼福特後通用汽車明年將接入Tesla超級充電網絡　有助成為行業標準
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【渣打2888】渣打據報香港、新加坡及倫敦裁員逾100人　渣打：不時檢討人手安排
【渣打2888】渣打據報香港、新加坡及倫敦裁員逾100人　渣打：不時檢討人手安排
【美股收市】加息預期降溫 標指技術牛市 道指升168點 Tesla漲4.6%
【美股收市】加息預期降溫 標指技術牛市 道指升168點 Tesla漲4.6%
【薪酬調查】香港打工仔今年平均加薪4.1%、8成僱員有意轉工　哪三種工作加薪最多？
【薪酬調查】香港打工仔今年平均加薪4.1%、8成僱員有意轉工　哪三種工作加薪最多？
【TSLA】馬斯克在華晚宴收據曝光　22人「埋單」幾多錢？　那一道菜式單價最貴？
【TSLA】馬斯克在華晚宴收據曝光　22人「埋單」幾多錢？　那一道菜式單價最貴？
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【高息存款】螞蟻銀行推30厘活期存息優惠　一個月速賺2500元須完成三步驟
【高息存款】螞蟻銀行推30厘活期存息優惠　一個月速賺2500元須完成三步驟
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款