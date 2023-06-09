【港股市況】周大福績後升半成　ATM向上、美團升逾1%　恒指高開34點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

加息預期降溫，美股造好，港股略為高開。美團 （03690） 升逾1%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升約0.5%，周大福 （01929） 績後升逾5%，恒指高開34點，開報19333點，科指升0.6%，報3915點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：03】【比亞迪1211】比亞迪「F品牌」正式定名為「方程豹」 料年內發佈首款車型

【09：50】恒指升約67點，報19367點，科指升0.8%，報3924點。

【09：46】粉筆 （02469） 股價挫一成，破底低見7.6元。

【09：44】黃金相關股向上，招金 （01818） 、山東黃金 （01787） 、中國黃金 （02099） 升2%，紫金 （02899） 升近2%。

【09：42】大市轉跌7點。

【09：38】友邦 （01299） 逆市跌1%，滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 、港交所 （00388） 暫無升跌。

【09：32】中國5月CPI按年升0.2%，符預期，PPI按年跌4.6%，跌幅較預期的跌4.3%為大。

【中國經濟數據】中國5月PPI按年跌4.6%、連跌8個月兼遜預期 CPI升0.2%

【09：32】連特息派1元的周大福 （01929） ，股價開市後升近8%，高見15元。

【09：26】香港科技探索 （01137） 5月訂單總商品交易額（GMV）約7.17億元，按年增17%，股價今早高開逾2%。

【香港科技探索】HKTVmall 5月GMV按年增17%、受惠五月感謝祭 終止連續4個月跌勢

【09：21】美團 （03690） 升逾1%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升約0.5%，周大福 （01929） 績後升逾5%，恒指高開34點，開報19333點，科指升0.6%，報3915點。

【業績】周大福上財年少賺20% 末期息連特別息派1港元、全年派息多於盈利 大股東鄭家至少袋72億元股息

【09：13】期指開報19368點，升118點或0.6%。

【09：10】永盛新材料 （03608） 、冠軍科技集團 （00092） 、知行集團 （01539） 今早短暫停牌。

【08：56】【乳業股】蒙牛發行6.5億可交換為現代牧業股份債券 換股價1.144元溢價30%

【08：23】恒指黑期升約137點，報19384點，道指期貨跌58點，報33807點。

【07：45】【新股IPO】科笛集團2487接近下限定價 超購0.4倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】渣打據報香港、新加坡及倫敦裁員逾100人︱女子彩虹站外隧道被人斬傷

【07：45】港股ADR收報19369點，升69點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報60.27元，較港收市價高0.32元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報335.43元，較港收市價高0.63元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.39元，較港收市價高1.04元或1.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美國勞工數據出現放緩迹象，上周首次申領失業救濟金人數升至26.1萬，遠高於預期23.5萬及上周修正值23.3萬，為2021年10月底以來最多。就業市場轉弱令市場憧憬加息預期有機會降溫，美股造好，道指升168點，報33833點；標指升26點，報4293點；納指升133點或1.02%，報13238點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點 阿里美股高港1%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利汽車、中芯國際、再鼎醫藥

責任編輯︰梁浩碩