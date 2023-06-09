【港股市況】三大中資電訊股升2%　小鵬汽車升半成　恒指反覆升90點（不斷更新）

港股反覆升近百點。恒指高開34點，早市曾跌最多68點低見19231點，午後回升逾百點至19400點水平，恒指最終升90點，收報19389點，成交866億元。科指升1%，報3934點。美團 （03690） 升逾2%，小鵬汽車 （09868） 升逾5%，周大福 （01929） 績後升逾3%，三大中資電訊股升逾2%。

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大行報告︰

【大行報告｜周大福】周大福驚喜派特別息 至少3家大行仍降目標價、摩笛吹奏短線跑贏

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】美團 （03690） 升逾2%，小鵬汽車 （09868） 升逾5%，周大福 （01929） 績後升逾3%，三大中資電訊股升逾2%，恒指反覆升90點，收報19389點，成交866億元。科指升1%，報3934點。

【16：00】恒指U盤前升97點，報19396點。

【15：51】港股收市前升幅收窄至100點內，報19379點，升80點，科指升0.7%報3923點。

【15：35】建行 （00939） 升0.4%，工行 （01398） 升0.2%，中行 （03988） 升0.3%，農行 （01288） 逆市跌0.6%。

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【15：32】中資電訊股造好，中移動 （00941） 升3%，聯通 （00762） 升逾2%，中電信 （0728） 升逾3%。

【15：24】嗶哩嗶哩 （09626） 升近7%，快手 （01024） 升逾2%，百度 （09888） 升逾2%，網易 （09999） 升近2%。

【15：03】小鵬汽車 （09868） 尾市升逾6%，高見34.95元，理想汽車 （02015） 升0.8%，蔚來 （09866） 績前靠穩，升0.2%。

【14：52】藥明生物 （02269） 升近5%，高見45.7元。

【17：24】美團 （03690） 最新升近3%，高見128元。

【13：41】恒指升約139點，報19438點，升至19400點水平，科指升1.2%，報3940點。

【13：37】大市午後升近100點，報19391點，升92點，科指升0.9%，報3930點。

【13：32】美團 （03690） 午後升2%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升0.7%。

【13：27】小鵬汽車 （09868） G6開啟預售，售價22.5萬元人民幣起，小鵬升逾4%，高見34.6元。

【13：14】蔚來 （09866） 績前偏軟，股價跌0.5%，低見59.15元。

【13：05】ESR （01821） 除淨前升近4%，高見13.98元，成交6.3億元。

【13：00】恒指午後初段升42點，報19341點，科指升0.5%，報3913點。

【12：48】【網龍777】網龍執行董事、創始股東之一鄭輝辭世 現年55歲

【12：13】【人民幣港股】李家超許正宇於內地論壇宣傳「雙櫃台」模式 下一步爭港股通參與

【12：00】恒生指數半日升53點，報19352點，成交384億元。科指升0.6%，報3916點。ATM向好，美團 （03690） 升近2%，周大福 （01929） 績後升近4%，三桶油向上，中石油 （00857） 升逾2%破頂。

【11：44】【內房銷售】旭輝上月合同銷售按年跌35% 一文看清5月内房銷售（不斷更新）

【11：39】港股中午收市前，恒指升約34點，報19333點，科指升0.3%，報3906點。美團 （03690） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升0.4%。

【11：32】攜程 （09961） 股價回吐0.8%，低見279.2元。

【11：30】上證半日升0.03%，深證跌0.1%，創業板指跌0.1%。

【11：05】大市好淡爭持，最新升約12點，報19312點。

【10：55】【AI競賽】科企加速佈局AI 百度據報計劃推出AI對話軟件「萬話」 字節跳動正內測AI對話類項目「Grace」

【10：45】周大福 （01929） 升幅收窄至3%，報14.24元，今早曾高見15元升逾8%。

【10：28】三桶油再上，中石油 （00857） 升逾1%，破頂高見5.72元，中海油 （00883） 升0.2%，中石化 （00386） 升0.8%。

【10：23】恒指最新跌約58點，報19240點。科指跌0.5%，報3874點。

【10：19】盛諾集團 （01418） 升近6成，高見0.16元。

【10：13】內房股普遍回軟，中海外 （00688） 跌0.7%，潤地 （01109） 升0.9%，碧桂園 （02007） 跌逾2%，雅居樂 （03383） 跌0.7%，龍湖 （00960） 跌0.3%。

【10：03】【比亞迪1211】比亞迪「F品牌」正式定名為「方程豹」 料年內發佈首款車型

【09：50】恒指升約67點，報19367點，科指升0.8%，報3924點。

【09：46】粉筆 （02469） 股價挫一成，破底低見7.6元。

【09：44】黃金相關股向上，招金 （01818） 、山東黃金 （01787） 、中國黃金 （02099） 升2%，紫金 （02899） 升近2%。

【09：42】大市轉跌7點。

【09：38】友邦 （01299） 逆市跌1%，滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 、港交所 （00388） 暫無升跌。

【09：32】中國5月CPI按年升0.2%，符預期，PPI按年跌4.6%，跌幅較預期的跌4.3%為大。

【中國經濟數據】中國5月PPI按年跌4.6%、連跌8個月兼遜預期 CPI升0.2%

【09：32】連特息派1元的周大福 （01929） ，股價開市後升近8%，高見15元。

【09：26】香港科技探索 （01137） 5月訂單總商品交易額（GMV）約7.17億元，按年增17%，股價今早高開逾2%。

【香港科技探索】HKTVmall 5月GMV按年增17%、受惠五月感謝祭 終止連續4個月跌勢

【09：21】美團 （03690） 升逾1%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升約0.5%，周大福 （01929） 績後升逾5%，恒指高開34點，開報19333點，科指升0.6%，報3915點。

【業績】周大福上財年少賺20% 末期息連特別息派1港元、全年派息多於盈利 大股東鄭家至少袋72億元股息

【09：13】期指開報19368點，升118點或0.6%。

【09：10】永盛新材料 （03608） 、冠軍科技集團 （00092） 、知行集團 （01539） 今早短暫停牌。

【08：56】【乳業股】蒙牛發行6.5億可交換為現代牧業股份債券 換股價1.144元溢價30%

【08：23】恒指黑期升約137點，報19384點，道指期貨跌58點，報33807點。

【07：45】【新股IPO】科笛集團2487接近下限定價 超購0.4倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】渣打據報香港、新加坡及倫敦裁員逾100人︱女子彩虹站外隧道被人斬傷

【07：45】港股ADR收報19369點，升69點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報60.27元，較港收市價高0.32元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報335.43元，較港收市價高0.63元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.39元，較港收市價高1.04元或1.2%。

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【07：30】美國勞工數據出現放緩迹象，上周首次申領失業救濟金人數升至26.1萬，遠高於預期23.5萬及上周修正值23.3萬，為2021年10月底以來最多。就業市場轉弱令市場憧憬加息預期有機會降溫，美股造好，道指升168點，報33833點；標指升26點，報4293點；納指升133點或1.02%，報13238點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點 阿里美股高港1%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】吉利汽車、中芯國際、再鼎醫藥

責任編輯︰梁浩碩