▲ 【美股焦點】繼福特後通用汽車明年將接入Tesla超級充電網絡 有助成為行業標準

通用汽車（美︰GM）將效仿福特汽車（美︰F）做法，允許電動汽車接入特斯拉（Tesla 美︰TSLA）的超級充電樁，將有助於特斯拉充電樁成為行業標準。受消息刺激，通用汽車股價盤後升逾3%，Tesla股價盤後升近半成。

通用汽車CEO Mary Barra在Twitter Spaces上與Tesla CEO馬斯克宣布消息，稱通用汽車的電動車將接入1.2萬個超級充電樁。

We want to bring #EverybodyIn to the all-electric future， and cross-industry collaboration is essential to that goal. pic.twitter.com/WvUGVjNq1h — General Motors （@GM） June 8， 2023

2024年起，Tesla充電樁網絡將對通用汽車電動車駕駛者開放，但他們需要一個適配器。2025年開始，通用汽車將建造有端口直接接入特斯拉超級充電樁的電動車。

Mary Barra表示，集團對全電動未來的願景，意味生產數百萬輛跨類別和價位的世界級電動車，同時創建一個生態系統來加速大規模採用電動車。今次合作是其戰略的關鍵部分，也是為客戶迅速擴大快速充電器接入範圍的重要下一步，不僅有助客戶更無縫地過渡到電動車，而且有助推動行業朝著單一北美充電標準邁進。

福特上月公布與Tesla達成協議，旗下電動車車主明年春季起可在北美地區使用特斯拉的充電站。華爾街分析師稱讚交易是雙贏。

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責任編輯︰梁浩碩