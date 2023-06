【美股焦點】繼福特後通用汽車明年將接入Tesla超級充電網絡　有助成為行業標準

通用汽車(美︰GM)將效仿福特汽車(美︰F)做法,允許電動汽車接入特斯拉(Tesla 美︰TSLA)的超級充電樁,將有助於特斯拉充電樁成為行業標準。受消息刺激,通用汽車股價盤後升逾3%,Tesla股價盤後升近半成。

通用汽車CEO Mary Barra在Twitter Spaces上與Tesla CEO馬斯克宣布消息,稱通用汽車的電動車將接入1.2萬個超級充電樁。

We want to bring #EverybodyIn to the all-electric future, and cross-industry collaboration is essential to that goal. pic.twitter.com/WvUGVjNq1h