▲ 【新股IPO】科笛集團2487接近下限定價 超購0.4倍一手中籤率100%（附分配結果連結）

科笛集團 （02487） 公布招股結果。專注於皮膚學的生科公司科笛以每股21.85元定價，為接近招股價20.65至24.75元的下限範圍定價，集資淨額3.9億元，一手200股中籤率100%，人人有份。科笛將於下周一6月12日掛牌。【分配結果連結】

科笛於香港公開發售部分共錄得1406人認購，超額認購0.4倍，國際發售部分輕微超購近0.1倍。

集資所得約45%將用於核心產品CU-20401的研發；約22%用於撥付主要產品CU-40102及CU-10201的研發；約18%用於撥付公司管線中其他候選產品；約10%用於管線擴展的技術開發及業務開發；其餘5%為營運資金及其他一般企業用途。

科笛集團招股資料 新上市編號 02487 發售股份總數 2128.18萬股 招股價 20.65-24.75元 一手 200股 入場費 4,999.92元 最高集資額 5.4億元 招股日期 5月31日-6月5日 上市日 6月12日 獨家保薦人 中金 基石投資者 嘉實基金、無錫新鴻笛創投、新氧

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責任編輯︰梁浩碩