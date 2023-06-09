hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券
【新股IPO】科笛集團2487接近下限定價 超購0.4倍一手中籤率100%（附分配結果連結）
新股IPO 07:42 2023/06/09
科笛集團 （02487） 公布招股結果。專注於皮膚學的生科公司科笛以每股21.85元定價，為接近招股價20.65至24.75元的下限範圍定價，集資淨額3.9億元，一手200股中籤率100%，人人有份。科笛將於下周一6月12日掛牌。【分配結果連結】
科笛於香港公開發售部分共錄得1406人認購，超額認購0.4倍，國際發售部分輕微超購近0.1倍。
集資所得約45%將用於核心產品CU-20401的研發；約22%用於撥付主要產品CU-40102及CU-10201的研發；約18%用於撥付公司管線中其他候選產品；約10%用於管線擴展的技術開發及業務開發；其餘5%為營運資金及其他一般企業用途。
|科笛集團招股資料
|新上市編號
|02487
|發售股份總數
|2128.18萬股
|招股價
|20.65-24.75元
|一手
|200股
|入場費
|4,999.92元
|最高集資額
|5.4億元
|招股日期
|5月31日-6月5日
|上市日
|6月12日
|獨家保薦人
|中金
|基石投資者
|嘉實基金、無錫新鴻笛創投、新氧
【新股IPO】藥師幫啟動預路演 傳集逾3億元 百度復星有份投資
追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具
責任編輯︰梁浩碩
看文章 ・ 賺取 ET Points