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元宇宙RIP？！豐富相關技術等待爆發

股市 22:43 2023/06/08

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最近業界有不同聲音表達「元宇宙已死」，但此話當真？本人並不認同。雖然Meta將主力投資轉向AI；微軟旗下的AltSpaceVR解僱了「元宇宙團隊」；元宇宙平台Decentraland每日活躍用戶低迷等。根據CoinGecko的數據指，元宇宙土地價格5大平台，比起去年驚人暴跌；像這些不利消息都趨向元宇宙已死。但本人認為以上種種，只是元宇宙遇到一些挑戰或是減慢發展步伐的現象。

現時國際科技企業紛紛投入巨大資源和精力開發AI、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）、延展實境（XR）、沉浸式體驗、虛擬人物、區塊鏈等領域，這些都是與元宇宙相關的技術和應用，它們不斷進步和豐富內容，也將為元宇宙的發展帶來更多的可能性。例如我們在Roblox平台上，與香港大學合作「HKU CampusLand」，利用了AI讓大學教授與同學們在元宇宙上學習和交流；亦與故宮文化博物館合作線上展覽；而Roblox最近的報告指出，截至2023年5月，每日活躍用戶達6,610萬人，比去年同期多出1,200萬人次，本年第一季的收益為6.553億美元、增長22%。豐富元宇宙相關技術和應用，配合用戶群不斷擴大，元宇宙也將成就更多商業機遇和發展空間，期待爆發時刻。

==========

作者簡介：
李應樵博士，區塊鏈和DOT等Web 5應用技術集團XBE主席兼創辦人。www.XBE.com

欄名 : 科創前瞻

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