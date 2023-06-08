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【內銀股】大行話內銀減活期存息同美元定存息　呢間銀行受惠最多

股市 21:30 2023/06/08

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【內銀股】大行話內銀減活期存息同美元定存息　呢間銀行受惠最多

內地官媒報道，至少5家大型內銀包括工商銀行 （01398） 、農業銀行 （01288） 、建設銀行 （00939） 、中國銀行 （03988） 和交通銀行 （03328） 今（8日）起調整人民幣存款利率，活期存息較此前下調5個基點至0.2厘。有大行此前已將5萬美元以上的1年期美元存息由此前的5.3厘降至4.3厘。

高盛發表報告，預料內銀執行上述兩項減息，整體存款成本可節省約13個基點，但認為相關帳簿定價需時，成本節約或需6至9個月才能實現。由於內銀首季淨息差已按年削22個基點至1.73%，高盛認為內銀進一步降低貸款息的可能性低，而該投行所覆蓋的內銀中，估計中行或會受惠更多，因其擁有的中銀香港 （02388） 有較多的美元存款敞口，至於工行、建行以及平安銀行（深：000001）等亦能受惠於較同業為多的成本節省。

高盛認為，今年首季內銀貸款利率已處於歷史低點，拖累了淨息差。因此，獲得政策制定者對降低存款成本的支持，可為銀行提供更多喘息空間，這對於防止淨息差進一步下降是必要的。隨着最近有報道涉及潛在政策舉措的消息，本月20日公布的LPR（貸款市場報價利率）將是要觀察的關鍵，可觀察到潛在的存款成本降低會否轉化為LPR的下調，從而轉化為貸款利率。報告提到，5月份的LPR並無改變，盡管之前亦已報道過降低短存政策。

【ET財智Talk】恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢 分析支持、阻力位及值博板塊

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編輯：胡學能

港股 A股 大行報告 貨幣政策 定期存款 LPR 減息 建設銀行（00939） 香港 中銀香港（02388）
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