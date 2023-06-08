微軟欲減省物業支出　有意將紐約時代廣場辦公室轉租

迎來有不少大型科技企業紛紛削減物業支出。據報道，微軟（Microsoft）正尋求轉租其位於紐約曼哈頓時代廣場的辦公室。

據房地產數據企業CoStar發布數據顯示，微軟正為其位於時代廣場11號的面積超過4.2萬平方呎的辦公室尋找租戶。

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而近期一直在裁員的微軟亦對減少了其他與物業相關的計劃，包括放棄在倫敦建造新辦公大樓。

在物業方面的支出調整加劇了辦公室業主的壓力，他們之前已經面對創紀錄的空置率和較低的需求。

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對於曾經是租賃業主要推動力的科技行業來說，這是一個巨大的變化。 包括Google 母公司Alphabet、Meta以及亞馬遜（Amazon）在內的公司，都宣布有意削減各自在物業方面的支出；Twitter和Spotify也在今年開始轉租其辦公空間。

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