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【CFO要轉型？】ACCA報告：CFO逐步演變成CVO角色

Hot Talk 20:01 2023/06/08

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ACCA（特許公認會計師公會）與立信會計師事務所（BDO）發表聯合報告《首席價值總監 – 財務總監的重要演變》，探討財務總監（CFO）在企業的角色演變，指出CFO將需要參與更多推動業務決策和就非財務領域營運報告的工作，逐步演變成首席價值總監（CVO）的角色。

報告訪問了全球超過100位CFO，透過圓桌會議及深入討論形式，分享CFO角色變化的見解。

報告得出的三個重要見解，包括：一，企業價值的展現是衡量公司績效管理的基礎，同時是機構邁向可持續發展的關鍵要素。二，CFO的工作正出現演變，愈來愈多CFO採用以價值為中心的方法，反映他們正逐步將CVO的角色，納入其傳統以財務為重點的職責範圍內。三，有志成為CFO的人士，必須擁有更廣泛的經驗，包括正式和非正式的學習方式，因此專業機構需要參與其中。

報告指出，對於已擔任CFO的人來說，要扮演推動企業價值的角色不複雜，因為在演變過程中，他們已持續學習，以確保在可持續性、技術和數據等領域保持自己的技能，同時與其他CFO建立聯繫也很有幫助。至於對於渴望成為CFO的人來說，挑戰比過去更大。初級職位和CFO職位之間的差距可能比現在更明顯。然而，受訪CFO表示，彌合這一差距是值得的，因CFO的角色可提供巨大的滿足感和回報。

ACCA行政總裁白容（Helen Brand）表示，每一個企業都必須創造其可持續發展，當中CFO非常關鍵，除負責其傳統核心工作外，更需要扮演策略領導者和顧問的角色。現時不少CFO及其團隊已經向有關方向發展，實現新一代CFO的功能。

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編輯：胡學能

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