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「寶礦力水特跑步祭2023」12月舉行　另設瑜伽工作坊　即日起接受報名

理財智慧 20:13 2023/06/08

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日本大塚製藥旗下品牌寶礦力水特宣布，將於12月3日（星期日）在西九文化區舉行「寶礦力水特跑步祭2023」，有興趣人士由即日起可於網站接受報名。

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮  好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

「寶礦力水特跑步祭2023」六大重點項目包括：5公里GO RUN個人/隊際賽、3公里GO FUN障礙賽、凝聚汗水力音樂舞台、「集結！灑汗挑戰場」、KEEP WATERING瑜伽工作坊及運動挑戰站。

今年全新打造的「集結！灑汗挑戰場」將成為3公里GO FUN障礙賽的終極關卡。挑戰場將設置於場内大草地，並以寶礦力水特標誌設計成爲大型障礙賽，參賽者需挑戰數個障礙關卡，包括經典的3米高巨型滑梯及打卡一流的波波池等機關。

寶礦力水特跑步祭2023 活動詳情
日期 2023年12月3日（星期日）
地點 西九文化區
活動時間 7:30a.m. - 5:00p.m.
活動內容

5公里GO RUN個人賽

5公里GO RUN隊際賽（4人1組）

3公里GO FUN障礙賽

KEEP WATERING瑜伽工作坊

「集結！灑汗挑戰場」
凝聚汗水力音樂舞台

運動挑戰站
活動名額 額滿即止
參加費用

5公里/3公里賽事：港幣$350

「集結！灑汗挑戰場」：港幣$280

5公里GO RUN 個人賽+「集結！灑汗挑戰場」：港幣$400 (只包含賽事限定紀念品1套)

KEEP WATERING瑜伽工作坊：港幣$160

賽事限定紀念品＋瑜伽工作坊詳情一覽：

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撰文 : 陳楚琨

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