「寶礦力水特跑步祭2023」12月舉行　另設瑜伽工作坊　即日起接受報名

日本大塚製藥旗下品牌寶礦力水特宣布，將於12月3日（星期日）在西九文化區舉行「寶礦力水特跑步祭2023」，有興趣人士由即日起可於網站接受報名。

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「寶礦力水特跑步祭2023」六大重點項目包括：5公里GO RUN個人/隊際賽、3公里GO FUN障礙賽、凝聚汗水力音樂舞台、「集結！灑汗挑戰場」、KEEP WATERING瑜伽工作坊及運動挑戰站。

今年全新打造的「集結！灑汗挑戰場」將成為3公里GO FUN障礙賽的終極關卡。挑戰場將設置於場内大草地，並以寶礦力水特標誌設計成爲大型障礙賽，參賽者需挑戰數個障礙關卡，包括經典的3米高巨型滑梯及打卡一流的波波池等機關。

寶礦力水特跑步祭2023 活動詳情 日期 2023年12月3日（星期日） 地點 西九文化區 活動時間 7:30a.m. - 5:00p.m. 活動內容 5公里GO RUN個人賽 5公里GO RUN隊際賽（4人1組） 3公里GO FUN障礙賽 KEEP WATERING瑜伽工作坊 「集結！灑汗挑戰場」

凝聚汗水力音樂舞台 運動挑戰站 活動名額 額滿即止 參加費用 5公里/3公里賽事：港幣$350 「集結！灑汗挑戰場」：港幣$280 5公里GO RUN 個人賽+「集結！灑汗挑戰場」：港幣$400 (只包含賽事限定紀念品1套) KEEP WATERING瑜伽工作坊：港幣$160

賽事限定紀念品＋瑜伽工作坊詳情一覽：

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