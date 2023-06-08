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【香港科技探索】HKTVmall 5月GMV按年增17%、受惠五月感謝祭　終止連續4個月跌勢

股市 19:36 2023/06/08

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【香港科技探索】HKTVmall 5月GMV按年增17%、受惠五月感謝祭　終止連續4個月跌勢

本港網購平台 HKTVmall 母企香港科技探索 （01137） 公布5月營運數據，受惠於期內舉辦的五月感謝祭，5月訂單總商品交易額（GMV）約7.17億元，按年增17.0%，是今年以來首個月份錄得GMV按年正增長，4月GMV按年跌5.5%。HKTVmall5月份平均每日GMV約2310萬元，按年增16.7%。

香港科技探索指出，5月份 HKTVmall平均每日訂單數量為4.58萬份，按年增7.2%；平均訂單值為431元，按年增9.3%；於HKTVmall 購物的獨立客戶數目達58.6萬人，按年增13.6%；每月活躍應用程式使用者為159.1萬元，按年增5.7%。

月份 期內總商品交易額（GMV） 按年變化
1 6.64 億元 -5.0%
2 6.21 億元 -27.3%
3 6.91 億元 -3.8%
4 6.49 億元 -5.5%
5 7.17 億元 +17.0%

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【HKTVmall】HKTVLive直播購物台正式啟播　首階段支援70條頻道同時直播

【香港科技探索】HKTVmall 4月GMV按年跌5.5%

記者：李哲毅

港股 香港科技探索（01137）
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