▲ 【大行報告｜内房】高盛：6月房企銷售料按年跌至少20% 還債壓力仍高 籲從三方面改善行業流動性

憧憬內地推出新政策支持房地產市場，內房股於周四（8日）急升。高盛發表報告指，內房需要更多流動性支持措施，以防止樓價及成交量進一步惡化。據高盛的基本情景，預期該行所覆蓋房企的6月銷售按年跌20%至35%，行業5月及6月累計銷售料按年跌25%至40%，抵銷了4月銷售的意外增長。另外，該行認為，房企於6月至12月的境內境外償債壓力仍然高企，未償債務總額約有一半來自未違約的民企。

高盛表示，除了LGFV債務風險等宏觀問題出現改善跡象，以及在房地產需求端持續推出支持措施外，高盛相信以下措施將會改善行業流動性，包括：1）進一步延長債務到期日，因為根據「金融16條」延期的債務即將到期；2）優化預售金管控，令銷售復甦不會打折；3）鼓勵國企收購，以向財困的民企項目注入流動性。高盛指，若沒有該等放寬措施，短期內房前景仍具挑戰。

高盛指，中海外 （00688） 及新城發展 （01030） 在該行的「確信買入」名單內，並對潤地 （01109） 、綠城中國 （03900） 、中國海外宏洋 （00081） 、中國金茂 （00817） 及龍湖 （00960） 給予「買入」評級。但對富力 （02777） 及合景泰富給予「沽售」的評級。

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編輯：袁諾曦